مشاريع الشباب تجذب الزوار في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

«الدونات الصغيرة» و«باستا ليكيوس» و«تشكن ستريت» و«صني سايد أب»، أسماء لمشاريع يديرها مواطنون ومواطنات من الشباب في القرية العالمية، حققت نجاحاً كبيراً، وجذبت الآلاف من الزوار، خاصة أن هؤلاء الشباب يقدمون خدماتهم بأنفسهم، وبكل صدر رحب، مرحبين بضيوف القرية العالمية والإمارات.

وتشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في فعاليات الموسم الثالث والعشرين للقرية العالمية، وذلك دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 30 منصة وموقعاً استراتيجياً أمام الشباب، للانطلاق بأعمالهم وتطويرها من خلال القرية العالمية.

وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة تشارك للعام 13 في فعاليات القرية العالمية، حيث سجلت قيمة التسهيلات خلال 12 موسماً، 48 مليون درهم، عبر مشاركة 583 مشروعاً في كافة القطاعات التي تتناسب مع منظومة القرية العالمية.

وقال الجناحي إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحرص على تدشين المشاريع الناشئة في القرية العالمية، لأسباب عدة، منها التوافد الكبير من الزوار الذي يقدر بالملايين في كل موسم، وتنوع الجنسيات الذين يمثلون مختلف ثقافات العالم تحت سقف واحد، بالإضافة إلى ذلك، تعد القرية العالمية بمثابة فرصة مثالية للأعضاء، وبالأخص أصحاب المشاريع الجديدة، لتسويق منتجاتهم، والتعرف إلى الوضع العام للسوق.

نجاح المسيرة

وأضاف الجناحي: "لا يقتصر دورنا على منح المواقع المتميزة والتسهيلات للأعضاء، إنما نسعى إلى ضمان نجاح مسيرة عمل تلك المشاريع، من خلال المتابعة المستمرة لما بعد تدشين المشروع. يسرنا الوجود في القرية العالمية، للنظر عن القرب في وضع تلك المشاريع القائمة، والاستماع لرواد الأعمال، ومعرفة واقع الأعمال والتحديات أو العوائق التي واجهتهم عند إطلاق المشروع، وتقديم المشورة لتجاوز التحديات، وسد الثغرات إن وجدت".

مشاركة أولى

وأفادت المواطنة فايزة عبد الله أحمد صاحبة مطعم "صني سايد أب" في القرية العالمية، بأنها تشارك للمرة الأولى في فاعليات القرية العالمية، ووجدتها فرصة لمنتجاتها من الأكل الشعبي الكويتي، مثل الباكورة وورق العنب، معتبرة أن التسويق في القرية العالمية، يوفر آلاف الدراهم، يمكن أن تصرف على الإعلانات.

وأفاد نبيل الهاشمي، صاحب مشروع "دوه"، وهو عبارة عن تجربة جديدة من الدونات صغيرة الحجم، بأن وجوده في القرية، سمح لها بالدخول في عالم البيع بقطاع التجزئة، منوهاً بأن القرية العالمية منحته الخبرة الكافية، لمعرفة نقاط القوة والتركيز عليها، إلى سد الثغرات في المشروع الأولى.

مؤكداً أنه يسعى في الوقت الحاضر إلى المنافسة في السوق المحلي، من خلال إطلاق مشروعه خارج القرية، خاصة أن منتجاته ذات جودة عالية، وقيمة مغرية، مقارنة بالمنتجات التي تعرضها المشاريع الأخرى.

وأشار مروان الكعبي، صاحب مشروع تشيكن ستريت، أن الوجود في القرية، كان له الدور الرئيس في الاطلاع على مفهوم الريادة، والتنافس في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن مجرد تعريف ملايين الزوار باسم المشروع وشكله، أفضل تسويق سريع له، ويعتبر انطلاقة قوية، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها القرية العالمية.

مميزات

أكدت مريم الشامسي، صاحبة مشروع باستا ليكيوس، أن المميزات التي تقدم لأعضاء المؤسسة، مجزية ومشجعة، إذ توفر المساحات التجارية ذات التكلفة القليلة، فرصاً كبيرة لعرض أعمالنا التجارية الجديدة.