«كوميكون دبي» يوفّر فرصة الحصول على المقتنيات والألعاب الفريدة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، الأكبر من نوعه في المنطقة بعد بضعة أسابيع، متيحاً لزواره فرصة الاستمتاع بتجارب لا مثيل لها، حيث يستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة وعروض «الكوزبلاي» المذهلة وجلسات الحوار التفاعلية، كما سيتمكن الضيوف من اقتناء العديد من الأدوات والألعاب الفريدة.

إضافة إلى خيارات كثيرة من الألعاب، مع إمكانية تجربتها طوال أيام الحدث.. ومن الألعاب التي يمكن للجمهور تجربتها في المعرض:

إضاءة الرجل الحديدي ثلاثية الأبعاد، ونسخة موقعة من كتاب «النار والدم» للكاتب جورج مارتن، و«مجموعة نوبل» من البضائع الخاصة بالأفلام السينمائية، وغيرها.