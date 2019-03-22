وزراء ومثقفون إماراتيون: علاقات ثقافية وثيقة تربطنا بالسعودية

الرياض- (وام)

زار وفد من الدولة برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، الذي تقام فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وضم الوفد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي أحمد بن محمد المر رئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد، وحبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى 41 عضواً من كبار المسؤولين والمثقفين والكتاب والشعراء. وكان في استقبال الوفد محمد حامد فايز نائب وزير الثقافة السعودي، وعبدالله بن حسن الكناني مدير معرض الرياض الدولي للكتاب المشرف على وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية وعدد من مسؤولي المعرض.

إصدارات جديدة

واستمع وفد الدولة إلى شرح مفصل عن أحدث الإصدارات الجديدة، التي عرضتها دور النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية المشاركة في المعرض، الذي يستضيف أكثر من 913 دار نشر ومؤسسة من 30 دولة عربية ودولية، وأكثر من 1700 مشارك، وما تعرضه من مختلف أنواع الكتب مصحوباً بعرض مرئي عن المعرض، كما اطلع على حجم تفاعل الزوار مع هذا الحدث الثقافي الكبير.

وتجول وفد الدولة يرافقهم نائب وزير الثقافة السعودي مدير المعرض في أرجاء المعرض، وتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطوير وتنظيم من خلال منصة «رواق المعرفة»، التي تحتوي على منصات تضم مبادرات شبابية لطلاب وطالبات الجامعات.

تطور مستمر

وقالت نورة الكعبي: نتشرف بتواجدنا في معرض الرياض الدولي، الذي يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد آخر.. وترتبط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية، وتحظى بموروث ثقافي وتاريخي عريق يرسخ نهج التفاهم والتنسيق المشترك في جميع المجالات، وهذا ما يؤكده اختيار دولة الإمارات العام الماضي ضيف شرف للمعرض ومشاركتها مع السعودية في مثل هذا الحدث الثقافي المهم. وأثنت معاليها على جهود وزارة الثقافة السعودية في النهوض بالحراك الثقافي السعودي، مشيدة بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.

وأكدت أن دولة الإمارات تمتلك حراكاً ثقافياً متميزاً، مشيرة إلى أن تنظيم فعاليات ومهرجانات فنية وثقافية تحمل في مضمونها قيم التسامح والتآخي والاحترام والتعايش المتأصلة في الدولة قيادة وحكومة وشعباً وعلى رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب اللذان باتا من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة العالمية.

علاقات ثقافية

من ناحيته ثمن معالي زكي نسيبة مشاركة الدولة في معرض الرياض الدولي، لافتاً إلى أن علاقات ثقافية وثيقة تجمع دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية، أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة وهو ما يتجسد في اختيار دولة الإمارات ضيف شرف المعرض في نسخة العام الماضي، وأن هذه المشاركة تعزز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات، من خلال مشاركة نخبة من دور النشر والمؤسسات الثقافية، في كل ما يخدم هذه العلاقة في كل المجالات التنموية والثقافية التي تجسد هذه العلاقة السامية.

مشاركة كبيرة

من جهته أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية- في تصريح له بهذه المناسبة - أن المشاركة الكبيرة من صناع القرار والمثقفين ورواد المعرفة والفكر في دولة الإمارات في المعرض، تؤكد عمق العلاقة بين الإمارات والسعودية، التي تعود روابطها الثقافية إلى مئات السنين وتبرهن أن الثقافة كانت وستبقى ركيزة رئيسية لإقامة علاقات مستدامة بين المجتمعات الإنسانية.

وأضاف أن «معرض الرياض الدولي للكتاب 2019»، والذي تحمل دورته الحالية شعار «الكتابة بوابة المستقبل»، يشكل محطة ثقافية سنوية وتظاهرة معرفية تحظى باهتمام وإقبال دولي من رواد المعرفة والثقافة ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً ثقافياً ومعرفياً عالمياً.

عنوان للتغيير

من ناحيته قال حبيب الصايغ: إن معرض الرياض الدولي يعتبر عنواناً للتغيير الإيجابي، ويشهد تطوراً ملحوظاً ويستقطب اهتمام المثقفين، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز الحراك الثقافي، منوهاً بالعلاقات الثقافية الراسخة بين البلدين في ظل ما يحظى به المثقفون والمفكرون والأدباء من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين، لافتاً إلى مستوى التبادل الثقافي بين اتحاد العام للأدباء وكتاب العرب ومجلس الأندية السعودية.

كادر

أعمال فنية

زار وفد الدولة «معرض القصر الأحمر» الذي يجمع أعمالاً فنية ومقتنيات أثرية للأمير سلطان بن فهد، وتجول واستمع إلى شرح من غيداء السويلم مستشار مكتب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود عن تاريخ القصر الأحمر وأقسامه وأهم ما يحتويه من مقتنيات تاريخية.