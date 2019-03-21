موسيقى الحضارات بـ«مضرب تنس» و«أكواب زجاجية»

المصدر: دبي - البيان

تتواصل العروض التي يقدمها نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان مترو دبي للموسيقى»، من تنظيم «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، بمجموعة من الأعمال المتميزة لنخبة من الفنانين المبدعين من الإمارات ومناطق متفرقة حول العالم وقد حوت أعمالهم بعضهم استعمال "مضرب تنس" و"أكواب زجاجية" .

ويضم المهرجان، الذي يُعد الأول للموسيقى في محطات المترو على مستوى المنطقة، مجموعة مختارة من العازفين أصحاب الأساليب الفريدة في العزف على الآلات الموسيقية، ممن استطاعوا من خلال إمكاناتهم وقدراتهم الفريدة في العزف تقديم إبداعات موسيقية اجتذبت أعداداً كبيرة من الجمهور في محطات برج خليفة/‏‏‏ دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقالت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية - براند دبي إن المهرجان يهدف إلى إيجاد منصة للتفاعل بين المبدعين الإماراتيين والعرب.

وكذلك المبدعين من مختلف أنحاء العالم، بينما يمثل الحدث فرصة للتعرف على الخصائص والسمات المميزة لثقافات موسيقية فريدة من مناطق ودول متفرقة حول العالم، موضحة أن محطات مترو دبي شكّلت مساحة ملائمة للطبيعة الفريدة لعروض المهرجان، التي تقوم فكرتها في الأساس على الاقتراب من الجمهور والتفاعل معهم في الأماكن العامة.

معجزة الهارمونيكا

يشارك في المهرجان الفنان الإيطالي وعازف الهارمونيكا موزس كونكاس، الفائز بالمركز الأول في برنامج المواهب المعروف «إيطالي غوت تالنت» (Italy Got Talent) في العام 2016، متفوقاً على ما يزيد على 35 ألف مشارك، ليتسع نطاق شهرته في إيطاليا التي بات معروفاً فيها باسم «معجزة الهارمونيكا». يرى موزس في الموسيقى وسيلة لنشر السعادة والأمل بين الناس، وقد ارتبط الفنان بشكل كبير بموسيقى «الهيب-هوب».