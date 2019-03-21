مجد موسى خارج منافسات «فاشن ستار»

المصدر: دبي - البيان

غادر المشترك اللبناني مجد موسى برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، وذلك بعد أن كان قد حاز (3 نجمات حمراء) اضطرته للوقوف في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

وجاء ذلك عقب منافسات كبيرة في الحلقة الرابعة، من أول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وقبل بداية المنافسات، تم تقديم تقرير خاص عن مجريات الحلقة الثالثة وخروج المشتركة كارولين سكاكيني من فلسطين، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء 9 مصممي أزياء من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة بعد الوقوف في دائرة الخطر بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية والفوز بجوائز نقدية تصل (370 ألف درهم).