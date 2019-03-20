أشكال موسيقية فريدة في مهرجان مترو دبي الموسيقي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يواصل مهرجان مترو دبي للموسيقى فعالياته، حيث يشارك نخبة من أمهر العازفين والموسيقيين العالميين المختصين في العديد من الأساليب والأشكال الموسيقية الفريدة، التي لم يسبق عرضها في المنطقة من قبل، في أولى دورات المهرجان الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات.

فعاليات المهرجان المُقامة في محطات برج خليفة/‏‏ دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة، خلال فترتين صباحية ومسائية، تقدم العديد من العروض الموسيقية الفريدة، التي يؤديها العازفون على آلات موسيقية غريبة وغير معتادة، مستقطبة أعداداً كبيرة من مستخدمي المترو، وغيرهم من الزوار الذين حرصوا على متابعة عروض المهرجان للتعرف على الأشكال الموسيقية الجديدة، التي لم يعهدوا أغلبها من قبل، وتُشكل في مجملها احتفالية بالإبداع الموسيقي جمعت أكثر من 25 مبدعاً من داخل الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وحول تنوع عروض المهرجان والنوعية الخاصة التي تميزها، قالت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية - براند دبي: «المهرجان يهدف إلى تقديم نماذج جديدة من المواهب بالغة الخصوصية والتفرد في مجال يعد في حد ذاته أحد أهم أشكال الإبداع وهو المجال الموسيقي، وفي كل مبادرات براند دبي، نحرص على أن تكون كل منها مناسبة لإبراز المواهب المحلية وتأكيد مشاركتهم إلى جوار المبدعين العالميين لمزيد من الاحتكاك وتبادل الأفكار والاطلاع على قوالب إبداعية جديدة بفكر مغاير ورؤية مختلفة، ما يسهم في إثراء تجارب جميع المشاركين، وما يسهم في تعرف الجمهور على الخصائص والسمات المميزة للثقافات الموسيقية المميزة لدول العالم المختلفة».

وعن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أشادت السويدي بدور الهيئة وحرصها على إطلاق برامج وأنشطة هدفها إثراء المشهد الإبداعي في دبي، فضلاً عن دورها المحوري في دعم مسيرة النمو والتطور الذي تشهدها الإمارة، لافتةً إلى أن «مواصلات دبي» لطالما كانت من أهم الشركاء الاستراتيجيين لـ«براند دبي» على مدار الأعوام الماضية.

ومن جانبها أشادت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالحضور والتفاعل الكبير من مستخدمي المترو، مع فعاليات مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي يُشكل منصة مهمة تفتح المجال للتعريف بأشكال فريدة من التميّز الموسيقي حول العالم.