عايد الرشيدي يودّع «راعي القصيد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تابع جمهور قناة سما دبي على الهواء مباشرة، مجريات الحلقة السابعة من برنامج «راعي القصيد»، والتي تميزت بخوض المتسابقين الستة غمار تحديات جديدة عبر مجاراة قصيدة «من تقنع النفس» للشاعر الراحل أحمد بن علي الكندي المرر، إلى جانب مشاركة ثالث المواهب الشعرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في رابعة حلقات مرحلة التصفيات النهائية. وقد خرج من المنافسات في نهاية الحلقة، المشترك السعودي عايد الرشيدي.

ووقف 3 مشتركين في منطقة الخطر بعد حصولهم على أقل علامات من لجنة التحكيم، وهم أحمد الزرعوني من الإمارات، وفارس بن ناصر الثابتي من اليمن، وعايد الرشيدي من السعودية، ليتم الإعلان في نهاية الحلقة عن خروج المشترك السعودي عايد الرشيدي الذي نال 21% من تصويت الجمهور.

معان سامية

وقال الشاعر سيف السعدي، إن الشاعر لا يجاري إلا ما يطربه، والقصيدة الجيدة في موضوعها وفرادة بحرها الشعري تدفع الشعراء إلى مجاراتها والنسج على منوالها، وأشار الشاعر محمد المر بالعبد المهيري، إلى اختيار هذه القصيدة التراثية التي تعود إلى أحد رموز الشعر الإماراتي لما تتضمنه من معان إنسانية سامية تتمحور حول عزة النفس والصبر والحكمة، فيما تحدث الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي عن شروط المجاراة الشعرية.الحلقة السابقة

وقبل انطلاق منافسات الحلقة السابعة، قام أحمد عبد الله بالتذكير بمجريات الحلقات السابقة، وإعطاء الجمهور في هذه المرحلة الدور الأكبر في إبعاد المواهب الأفضل عن منطقة الخطر، من خلال التصويت المباشر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي..ومن ثم يتوجه الإعلامي الإماراتي بالشكر إلى لجنة الترشيح والجودة التي تضم كلاً من الشعراء: علي السبعان، جمال الشقصي، عايض الحبابي.

مجاراة شعرية

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول في هذه الحلقة أحمد محمد المقبالي من سلطنة عمان، مقدماً قصيدته التي نالت ملاحظات سيف السعدي، في حين قدم المشترك الثاني فارس بن ناصر الثابتي من اليمن قصيدة المجاراة التي نالت إعجاب محمد المر بالعبد المهيري مع بعض الملاحظات حول المفردات المستخدمة من قبل عوض بن حاسوم الدرمكي، بعدها قدم المشترك الثالث أحمد الزرعوني من الإمارات، مجاراته التي نالت كذلك ملاحظات أعضاء لجنة التحكيم.

وبعد فاصل قصير تابع جمهور قناة سما دبي، بقية المشتركين المـتأهلين إلى مرحلة المنافسات في برنامج «راعي القصيد»، حيث قدم المشترك الرابع عايد الرشيدي من السعودية، قصيدته التي وصفت بالقصيدة الجميلة مع بعض الملاحظات، بعدها قدم المشترك الخامس أحمد محمد الفهدي من الإمارات قصيدته، فيما اختتم المشترك الأخير في هذه الحلقة منافسات هذه الحلقة محمد بن صالح القحطاني من المملكة العربية السعودية، بمجاراة نالت تعليقات وإعجاب مجمل أعضاء لجنة التحكيم لجزالتها ومضمونها الجيد.

موهبة

قبل صعود المشتركين الستة إلى مسرح «راعي القصيد»، استقبل أحمد عبد الله مقدم البرنامج، الشاعر رضا الهاشمي، والذي يعد ثالث المواهب الشعرية التي وقع عليها الخيار وسط العديد من المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استخدمت الوسم (#راعي_القصيد)، للصعود على منبر الشعر الشعبي الأصيل، ليؤكد بعدها إغلاق باب التصويت.