170 صورة تحكي جماليات «دبي بعيون صينية» في نينغبو

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم الدورة الثانية من المعرض الفوتوغرافي «دبي من خلال عيون صينية» في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ، والذي سيستمر حتى الـ31 مارس الجاري، حيث يقام بالتعاون بين جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وقسم الثقافة في مقاطعة تشيجيانغ و موقع التصوير الصيني FengNiao الذي يتلقى أكثر من مليون زائر يومياً.

وسيقدم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه أمس، معرض الصور الفوتوغرافية الذي يستمر 16 يوماً في متحف ميناء الصين، 170 صورة للمناظر الطبيعية الفريدة وأسلوب الحياة الراقي والبيئة متعددة الثقافات في دبي، بعدسة مصورين صينيين بارزين مقيمين في الإمارات، حيث يقدم كل منهم منظوره الخاص للمدينة.

وقد أقيمت الدورة الأولى من معرض «دبي من خلال عيون صينية» العام الماضي في عاصمة مقاطعة تشجيانغ الصينية، هانغتشو، وحظي المعرض باهتمام واسع، حيث استقطب أكثر من 500 ألف زائر، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أعداداً أكبر من الزوار والمشاركين من العام السابق.

فرصة فريدة

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: «بناءً على النجاح الذي حققه في دورته الافتتاحية العام الماضي، يقدم هذا المعرض فرصة فريدة لتعريف الجيل الجديد من رجال الأعمال والسياح الصينيين بما تتمتع به دبي من تنوع وغنى ثقافي وأسلوب حياة راقٍ وأنشطة ترفيهية مذهلة».

ويضم معرض «دبي من خلال عيون صينية» ثلاثة أقسام، ومن المقرر أن يستعرض أعمالاً فوتوغرافية لأكثر من 15 مصوراً صينياً يعيشون في الإمارات إضافة إلى 10 مصورين عالميين. وتغطي الصور أبرز المعالم والوجهات المعروفة في أنحاء دبي بهدف تسليط الضوء على أسلوب الحياة الفريد الذي تتمتع به المدينة، وقطاعات التجزئة والتسلية والترفيه.

وتشمل الأقسام الثلاثة كلاً من «الجزء الأول: دبي بعيون الصينيين»، حيث يعرض هذا القسم 100 صورة تُظهر أسلوب حياة السكان الصينيين في مدينة دبي، و«الجزء الثاني: دبي بعيون المقيمين الدوليين» الذي يستعرض 50 صورة تُبرز معالم المدينة وصعودها كوجهة عالمية رائدة.

ويضم القسم الأخير بعنوان «الجزء الثالث: أعمال مشاركة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، ستتضمن 20 صورة من المصورين المشاركين في الجائزة، حيث يسلط هذا القسم الضوء على بعض من أهم الصور العالمية التي تم تقديمها وعرضها خلال حفل الجوائز السنوي الذي أقيم في دبي.