«وايلد دبي» يحصد جائزتين في حفل «ديجيتال ستوديو»

المصدر: دبي - البيان

حصد الفيلم الوثائقي «وايلد دبي» الذي يعد ثمرة تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقناة «ديسكفري»، جائزتين عن فئة أفضل إنتاج وأفضل محتوى في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز «ديجيتال ستوديو» في الدورة الخامس عشرة، الذي أقيم أول من أمس، في دبي.

وتحتفي «ديجيتال ستوديو»، بالمتميزين في قطاعات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي في الشرق الأوسط. ويصادف هذا العام الدورة 15 من الجوائز تقديراً لأفضل إنجازات الصناعة في الشرق الأوسط.

ويستعرض «وايلد دبي» الأشكال المتنوعة للحياة البرية في الإمارة بوصفها موطناً طبيعياً لمجموعة كبيرة من البيئات المختلفة، كما يُسلط الضوء على التقاليد العريقة لسباقات الهجن وتربية الصقور بما تشمله من خبايا وتفاصيل ثرية تبرز مدى ارتباط هذه الرياضات بالإرث الثقافي للدولة.

ويتناول الفيلم الجهود التي تبذلها المحميات الطبيعية المنتشرة في كافة أرجاء دبي بهدف حماية البيئة والحياة البرية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة فيها، إلى جانب المساهمة في تطوير السياحة البيئية ليكشف بذلك عن جانب جديد من دبي التي طالما عُرفت بأنها مركز تجاري عالمي ووجهة سياحية من الطراز الرفيع.