عروض موسيقية كلاسيكية في «بي بي سي برومز دبي»

المصدر: دبي - البيان

على أثر النجاح الكبير الذي حقّقه مهرجان الموسيقى الكلاسيكية «بي بي سي برومز دبي» عام 2017، يعود المهرجان الشهير إلى دبي أوبرا من 19 إلى 22 الجاري، ببرنامج حافل من الإبداعات الموسيقية العالمية يتضمّن مؤلفات من الموسيقى الكلاسيكية، والموسيقى البريطانية، وغيرها من المقطوعات الموسيقية العالمية المعاصرة.

ويفتتح بي بي سي برومز أيامه بالعرض الأول عالمياً لمقطوعة «تميزس» Tmesis للمؤلّفة الموسيقية البريطانية بشرى الترك، من وحي جذورها اللبنانية. ومن ثمّ ينضمّ النجم الصاعد في عالم الموسيقى الكلاسيكية، قائد الأوركسترا بن جيرنون، إلى عازفة الكمان العالمية كارين غوميو، في عزف مميّز لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي.

وتقود صوفي جانين فرقة كورس «بي بي سي سينغرز» في الليلة الثانية من بي بي سي برومز، في أداء لبعض من أشهر الأغنيات على مدى الأعوام المئة الماضية، من «جرشوين» إلى فرقة «آبا»، ومن «فرنسيس بولنك» وإلى «لورا مفولا».

وفي منتصف الأداء يقدّم كورس بي بي سي سينغرز أغنية Figure humaine لبولنك، وهي مقطوعة رائعة فعلاً لغناء الجوقة من حقبة الحرب العالمية الثانية، إلى جانب أغنيات للمؤلّف الموسيقيّ الفرنسي موريس دوروفليه، و«كورال دانسز» من أوبرا «غلوريانا» لبنجامن بريتن.