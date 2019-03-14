القرية العالمية تمدد موسمها أسبوعاً كاملاً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية عن تمديد موسمها الثالث والعشرون الحالي أسبوعاً كاملاً، ليكون آخر يوم 13 أبريل المقبل، وتكون القرية العالمية قد استقبلت الضيوف على مدى 166 يوماً.

وجاء قرار تمديد الموسم 23 من قبل إدارة القرية العالمية استجابة للطلبات المتكررة من ضيوف موسمها الحالي، والذي يعد أنجح موسم في تاريخ الوجهة حتى الآن. وتحمل القرية العالمية نسبة 9/‏‏‏10 في مؤشر سعادة الضيوف وتسعى دائماً إلى تجاوز توقعات الضيوف والامتثال لطلباتهم كلما كان ذلك ممكناً بهدف زيادة سعادتهم.

هذا وسألت القرية العالمية المتابعين من خلال استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter وInstagram عما إذا كانوا يرغبون في تمديد الموسم وفي غضون يومين استجاب أكثر من 150 ألف متابع بحماس بالتوافق لهذه الفكرة.

مواصلة الاستكشاف

ستمنح الأيام السبع الإضافية الضيوف فرصة لمواصلة استكشاف القرية العالمية وجميع ما تقدمه من المفاجآت. إذ ستواصل جميع الأجنحة باستقبال المتسوقين والترحيب بهم يومياً. وسيستمر أكثر من 160 مطعماً ومقهى وكشكاً في تقديم ألذ الأطعمة والنكهات منها الأطباق التقليدية والمأكولات الشعبية العالمية من 78 ثقافة مختلفة. وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة.

طلب كبير

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «جاء قرار تمديد الموسم نتيجة للطلب الكبير الذي نتلقاه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع ضيوفنا والمستثمرين لدينا، مما يشير إلى النجاح الهائل الذي يسجله هذا الموسم.

ستتاح لضيوفنا من المقيمين والسائحين فرصة أطول للتفاعل مع الثقافات المختلفة من خلال تجارب فريدة ومميزة من التسوّق العالمي والترفيه اللامحدود وتذوق ألذّ المأكولات العالمية والاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية «كرنفال» لمدة أسبوع آخر.