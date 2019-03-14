«الشعب المرجانية» تؤهل «موجا» في «فاشن»

المصدر: دبي- البيان

تأهل المشترك المصري محمد خباجي «موجا»، إلى المرحلة التالية من برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثالثة من أول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة ليلى بن خليفة. وجاء فوز «موجا» بعد أن اختار تصميم «الشعب المرجانية».

حيث طلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من المشتركين الجدد، تقديم تصميمين وملابس مستوحاة من أجواء البحر تكون جاهزة وقابلة للبيع، وضمت المجموعة الأولى من المتنافسين إلى جانب «موجا»، أحمد البلوشي من سلطنة عمان، والذي اختار «فرس البحر»، وكارولين سكاكيني من فلسطين التي اختارت «قنديل البحر».

حيث لم تنل تصاميم المشترك العماني إعجاب لجنة التحكيم مما اضطره للوقوف في دائرة الخطر مع حصوله على (3 نجمات حمراء)، كذلك الحال بالنسبة إلى المشتركة الفلسطينية التي نالت أيضاً (3 نجمات حمراء)، على عكس المشترك المصري الذي نال (3 نجمات ذهبية) ضمن معها التأهل إلى الحلقة التالية، وعدم الوقوف في دائرة الخطر.

المجموعة الثانية

ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت المشتركة رناد حفني من السعودية، تصاميمها المستوحاة من «الصدف»، كذلك اختارت المشتركة كوثر وزاد من المغرب، «الأصداف البحرية» لتصاميمها الجديدة لهذه الحلقة، قبل أن تعلن ليلى بن خليفة نتائج منافسات هذه المجموعة، حيث نالت المشتركة المغربية (نجمة ذهبية واحدة) اضطرتها للوقوف في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، فيما نالت المشتركة السعودية (3 نجمات ذهبية) انتقلت معها إلى منافسات الحلقة التالية.

المجموعة الثالثة

ومن المجموعة الثالثة التي ضمت إيمان رمَّال من لبنان، وحسن بن عياش من تونس، وابتسام سلمان من البحرين، حيث اختارت المشتركة اللبنانية «القوارب الخشبية»، لتنال (4 نجمات ذهبية)، فيما اختار المشترك التونسي «القراصنة»، لينال كذلك (4 نجمات ذهبية)، ساهمت في انتقالهما إلى منافسات الحلقة التالية.

ومن المجموعة الأخيرة صعد إلياس والي من الجزائر، حيث نال (4 نجمات ذهبية) لتصاميمه المستوحاة من أزياء «الصياد».