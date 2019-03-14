مشاركة ناجحة لـ«أفضل صنّاع القهوة» في مهرجان أمستردام

المصدر: دبي - البيان

رافق براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن مبادرته «بكل فخر من دبي» 6 من أمهر صنّاع القهوة في دبي، ضمن مشاركتهم في حدث عالمي هو الأكبر من نوعه للمتخصصين في هذا المجال وهو «مهرجان القهوة العالمي» الذي عُقد مطلع هذا الشهر في العاصمة الهولندية أمستردام.

حيث حققت هذه المشاركة نجاحات نوعية برز فيها جناح ""أفضل صناع القهوة في دبي"، كخلية نحل ومقصداً لجهات وأفراد من مختل فالجنسيات.

التجربة جاءت في ضوء الهدف الذي أطلق من أجله «براند دبي» مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهو دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المتميزة الذين اختاروا دبي مقراً لمشاريعهم، كون هؤلاء المبدعين يحملون، كل في مجاله، جزءاً من قصة نجاح دبي.

تجربة ملهمة

المشاركون في هذه الرحلة، وهم الفائزون الستة في المسابقة التي نظّمها «براند دبي» بالتعاون مع موقع «ذا هانتر» شهر فبراير الماضي، وجاء فوزهم باختيار أكثر من 7000 شخص من محبي القهوة في دبي، أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة المهمة التي وصفوها بأنها «مُلهمة».

نتائج مُرضية

فريق براند دبي الذي حضر إلى جوار الفائزين خلال مشاركتهم في المهرجان العالمي، أعرب بدوره عن سعادته بالنتائج المتحققة من خلال هذه المشاركة التي ازدحم جدولها اليومي بفعاليات ولقاءات واجتماعات وحوارات عدة جمعت أعضاء الوفد بأقرانهم من مختلف أنحاء العالم ولفيف من العاملين في هذه الصناعة العريقة.

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وبهذه المناسبة، قالت نهال بدري، مدير براند دبي: «تركز مبادرة (بكل فخر من دبي) على تطوير الأساليب المناسبة للمشاركة في دعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع المتميزة في دبي.

وأضافت: تُعد القطاعات الخدمية من أكثر القطاعات الواعدة في دبي لارتباطها بالمجتمع بصورة مباشرة، ومع الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القهوة كأحد أشهر المشروبات المحببة للناس وأكثر السلع مبيعاً حول العالم، اخترنا أن تكون المسابقة لدعم رواد الأعمال الذين اختاروا التخصص في هذا المجال.

لاسيما مع الازدهار الكبير الذي يتمتع به القطاع السياحي في دبي مع تزايد جاذبيتها كوجهة مفضلة للزيارة في المنطقة، وما تنتظره من نمو في هذا المجال مع استهداف زيادة أعداد السياح إلى أكثر من 20 مليون سائح بحلول 2020.

من جانبها، قالت عائشة بن كلّي، تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية في براند دبي: كان جناح براند دبي في المعرض أشبه بخلية النحل بما ضمه من أنشطة متنوعة جذبت أعداداً كبيرة من الزوار الذين ساهم أيضاً في لفت أنظارهم التصميم المتميز للجناح الذي زين أحد جوانبه عمل فني متميز من إبداعات الفنانة الإماراتية حصة العوضي.

وهو عبارة عن لوحة كبيرة تبرز ارتباط الثقافة الإماراتية بمشروب القهوة العربية، وحرص جانب كبير من الزوار على التعرّف إلى هذه العلاقة الفريدة التي جعلت من مشروب القهوة مكوناً من مكونات العادات والتقاليد الاجتماعية لهذا الجزء من العالم، وكان هذا الإقبال في حد ذاته مصدر سعادة لجميع المشاركين...

وأضافت بن كلّي: شارك في المهرجان مجموعة مختارة من أفضل المقاهي في دبي تضم «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«اسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي».

وقد حرص فريق «براند دبي» على تخصيص جلسة تعريف مشتركة لكافة المقاهي ومن ثم جلستين خاصتين، الأولى لمقهى «اسبريسو لاب» بعنوان الأولى «القهوة الخاصة- رحلتي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والثانية لمقهى «فارمرز» بعنوان: «مزيج الصحة بنكهة القهوة الخاصة»، فضلاً عن مشاركة الفنان الإماراتي غانم مبارك من خلاله رسوماته الإبداعية على أكواب القهوة.