المالي عبد المنعم إلى ثالثة مراحل «أمير الشعراء»

للمرة الأولى يتأهل شاعر من مالي للمرحلة الثالثة من مسابقة «أمير الشعراء»، إذ منحت لجنة التحكيم بطاقتها للشاعر المالي عبد المنعم حسن محمد، بينما أهّل تصويت الجمهور، المصري مبارك سيد،.

وذلك في الحلقة الـ 7 من المسابقة التي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وحشد من جمهور الشعر.

متسابقون جدد

وأعلنت مقدمة البرنامج لجين عمران عن المتسابقين الجدد، وهم الإماراتية عائشة الشامسي، والسودانية دينا الشيخ، والسعودي سلطان السبهان، والبحريني علي حسن سلمان. والذين ألقوا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من د. عبد الملك مرتاض، ود. علي بن تميم، ود. صلاح فضل. واستهلت القراءات الشاعرة دينا الشيخ، بقصيدة «هجس المشاوير»، التي قال عنها فضل بأنها قصيدة محملة بالحداثة، ومفعمة بطرافة الانزياحات. ومن ثم ألقى سلطان السبهان قصيدة استوحاها من أغنية أم كلثوم «أغداً ألقاك»، وجاءت بعنوان «إنّما الحاضر أحلى»، والتي وصفها بن تميم بأنها ذوبته تذويباً جميلاً.

إحياء إماراتي

وبعنوان «طفلةُ اليوريد» ألقت عائشة الشامسي نصها، وأهدته لكل أطفال العالم، و«اليوريد». ورأى مرتاض أن الشاعرة توظف ثلاث قيمٍ إماراتيةٍ تمثلت في الآس واليوريد وشجرة الغاف، لتصبح القصيدة ممثلةً للمحلية الإماراتية الجميلة.

ومن بعدها ألقى عبد المنعم حسن، القصيدة التي أهّلته للمرحلة الثالثة، وجاءت بعنوان «تمثال شمع لعروة بن الورد»، عنها قال بن تميم: إنها قصيدة جميلة تتنامى على نحو بديع وشائق.

وفي ختام المنافسات، ألقى علي حسن، نصاً بعنوان «طرفة بن العبد في المدينة»، وصفه مرتاض النص بأنه جميل وبديع.