«أفلام السعودية» يكرم أمر الله

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع «مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي» (إثراء)، عن نيتها تكريم المخرج الإماراتي مسعود أمر الله، المدير الفني السابق لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

وذلك تقديراً لمسيرته الطويلة التي منحته لقب «عاشق الأفلام»، وهو الذي لا تزال بصماته واضحة على مسيرة السينما الإماراتية والخليجية، لما كان له من تأثير ودعم للحركة السينمائية في المملكة ودول الخليج عموماً. ونوهت اللجنة بأن دورة المهرجان الخامسة التي ستنطلق في 21 الجاري، ستشهد صدور كتيب خاص يسلط الضوء على مسيرة وشخصية مسعود أمر الله، حيث تولى السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، تأليف الكتيب الخاصة.