مدينة دبي للإعلام تطلق مسابقة لفناني الغرافيتي

المصدر: دبي - وام

أطلقت مدينة دبي للإعلام مسابقة «لوحة مدينة دبي للإعلام»، بهدف رعاية المواهب المحلية والإقليمية ودعم الحركة الفنية في المنطقة. وتدعو المسابقة الفنانين والمصممين وجميع الموهوبين إلى تسخير إمكاناتهم الإبداعية في فنون ورسومات الغرافيتي وإضفاء لمساتهم الإبداعية في إحدى مناطق مدينة دبي للإعلام. وسيتم اختيار المرشحين وفقاً لأعمالهم الفنية والإبداعية التي تتمحور حول مواضيع الإعلام والثقافة والفنون والتسامح والتنوع.

وسيحصل كل من الفائزين بالمسابقة على جائزة نقدية وفرصة عرض أعمالهم على الواجهات الخارجية للمباني والمقاعد ضمن مدينة دبي للإعلام والتي ستزود الفنانين بكل المستلزمات لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم الإبداعية ضمن هذه المنصة الفريدة، حيث يمكن للأفراد الموهوبين المستقلين تنمية مهاراتهم ومعارفهم وستعمل مدينة دبي للإعلام على تقديم دعم يستمر إلى ما بعد انتهاء الحدث يستفيد منه الفائزون بالمسابقة حتى يستمروا في التطور وليحظوا بالتشجيع وليكونوا مثالاً حياً يحفز الجميع ليكونوا أكثر إبداعاً.

روح إبداعية

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام: لقد أصبحت الروح الإبداعية جزءاً لا يتجزأ من قطاعنا الحيوي وهذا ما شجع مدينة دبي للإعلام على إطلاق مسابقة لدعم المبدعين في المنطقة ونشر الوعي في المجتمع حول أهمية فنون الشارع.

ويغلق باب المشاركة يوم 20 مارس الجاري، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في أبريل المقبل.