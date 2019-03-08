عروض نارية وسينمائية في «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

مع عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لمهرجان دبي للمأكولات هذا العام، ما زال هناك الكثير في جعبة المهرجان ليقدمه لزوار دبي وسكانها، ليستمتعوا بأوقاتهم.

وتتضمن الأيام الأخيرة المتبقية للمهرجان في دورته السادسة العديد من التجارب والفعاليات، حيث الاستمتاع بالطقس الرائع الذي يعم المدينة في هذه الفترة من السنة، والانطلاق مع فعالية «swyp كانتين الشاطئ»، إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للمأكولات على شاطئ جميرا خلف سنست مول، والتي تقدم في تمام الساعة 8:35 مساء اليوم، عروض الألعاب النارية لتضيء سماء دبي، ومن ثم عرض فيلم«أفاتار»، الذي تقدمه دار عرض سينما روكسي، أما غداً السبت فهناك عرض الإيقاعات الأفريقية، وعرض «بلاك بانثر» في الساعة 8 مساء. كما تعاود الألعاب النارية عروضها في الساعة 8:35 مساء، فيما تعرض سينما روكسي فيلم «بينك بانثر» عند المنصة الرئيسية.

مأكولات فلبينية

ومن الأشياء التي لا يجب تفويتها في «swyp كانتين الشاطئ»، زيارة المطاعم الجديدة ومن بينها «فيلينيال باتس» المتخصص في مأكولات الشارع الفلبينية مثل «سيسيك» و«كويك كويك»، ومطعم الهامبرا الذي يقدم للجمهور مذاق فالينسيا الإسبانية.

وكذلك مطعم «كوباستا» الذي يقدم أفكاراً مبتكرة للمعكرونة، و«ذا يوغرت لاب» الذي يمزج اللبن الزبادي اليوناني مع النكهات المحلية لإعداد مشروبات تنعش الحواس، ويقدم المطعمان روائعهما من أكشاك تم إنشاؤها في الموقع بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وهناك أيضاً الكعكات المحلاة من «أوه فانل»، ومخبوزات الوافل الشهية من «وافلي بوبس»، والكعكات المحلاة من «دوه». ويمكن الاستمتاع بكل ما سبق مع كوب من القهوة من «سادل»، الذي يقدم قهوة مع الفستق ضمن فعالية «قهوة مميزة بمذاقات حصرية».

أفكار فريدة

أفكار فريدة للفواكه مع «مانجو مانيا»، بحيث يتم وضع شرائح المانجو الطازجة مع معكرونة الاسباجيتي وتقدم بنكهات بحسب الاختيار، وكذلك «سفيرز» الذي يقدم أطعمة الشارع اليابانية مثل وجبة «تاكوياكو».

كما يقيم كشك «لاكنور» احتفالية «عطلة نهاية الأسبوع للعائلات مع لاكنور»، حيث ستكون هناك أنشطة مناسبة لجميع أفراد العائلة، ومن بينها حصص لياقة للأطفال، وتعلم إعداد المشروبات والعصائر الصحية، وكذلك الموسيقى الخفيفة التي ستعزف في منطقة لاكنور للاسترخاء.

وبالإمكان زيارة منطقة «أوبر ايتس» لالتقاط أجمل الصور ومشاركتها على الانستجرام، حيث مجسمات عملاقة للبيتزا والدوناتس وصحن السلطة، ومجسمات أخرى ضخمة ورائعة.

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تم الإعلان مؤخراً عن 10 مطاعم فازت بلقب «جواهر دبي الخفية» ضمن المهرجان، ويمكن للجمهور الاستمتاع بوجبات خاصة في تلك المطاعم بسعر 35 درهماً لكل وجبة حتى يوم غد السبت. ويمكن الاطلاع على قوائم الطعام على الصفحة الخاصة لكل مطعم على الموقع الإلكتروني لزوماتو.