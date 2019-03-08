بوليوود باركس يحتفي بـ«مهرجان الألوان»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف منتزه بوليوود باركس دبي، في 15 مارس الجاري مهرجان الألوان «هولي»، الذي يشارك في إحيائه عدد من نجوم الغناء والموسيقى الأكثر شهرة في الهند،مثل الفنان الموهوب فالجوني باتاك، ومغني الماراثي والمؤلف الشهير أفادهوت جوبتى، وسيقضي الجمهور أوقاتاً ممتعة، من خلال الاستماع إلى أشهر أغاني بوليوود، على خلفية راج محل الخلابة.

وعلاوة على ذلك، سيشمل احتفال «هولي» في بوليوود باركس دبي، إقامة منصات خاصة تتزين بالألوان، وعروض ترفيهية حيّة، وتقديم مأكولات شهية، كل ذلك مقابل 49 درهماً فقط. ويعتبر بوليوود باركس دبي، أول منتزه ترفيهي، والوحيد في العالم الذي يقدم ألعاب سينمائية شيّقة، ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود.

سيحظى ضيوف المنتزه بمقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاه روه خان وأميتاب باتشان. كما أطلق المنتزه مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص، التي تعرض يومياً.