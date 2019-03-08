«فعاليات دبي» في مارس..حفلات موسيقية وبرامج ترفيهية عالمية

المصدر: دبي - البيان

حافل بالموسيقى والترفيه والبرامج الثقافية «جدول فعاليات دبي» في شهر مارس، ومن بين أبرز الأحداث التي تستضيفها الإمارة خلاله، حفلات غنائية وموسيقية تحييها نخبة من المشاهير حول العالم ممن اتخذوا دبي محطة رئيسية ضمن جولاتهم العالمية، بما يؤكّد مكانة المدينة وجهة عالمية لاستضافة أحداث وفعاليات مميّزة.

وتشهد دبي خلال شهر مارس المزيد من الحيوية والنشاط عبر قائمة طويلة من الحفلات الحية، التي يحييها نجوم البوب والروك والاستعراضات الفنية من بوليوود، حيث سيكون الجمهور من عشاق موسيقى البوب على موعد مع (ذا أسمبلي: حفل تكريمي عالمي للمعلّمين)، الذي يقام على مسرح مدينة دبي للإعلام مساء يوم 23 مارس بمشاركة النجوم ليام باين وريتا أورا وليتل ميكس.

ويحتفي الحفل «ذا أسمبلي» بالمعلمين في جميع أنحاء العالم. كما تحيي المطربة الأميركية غوين ستيفاني، الفائزة ثلاث مرات بجوائز غرامي المرموقة، حفل كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم 30 مارس الجاري.

وأعلن مضمار «ميدان» أن النجمة الأمريكية ستقدّم عرضاً غنائياً في ختام أمسية كأس دبي العالمي، الأغنى في سباقات الخيل في العالم بجوائزه البالغة 35 مليون دولار، لا سيما أنه سيكون أول حفل كبير للفنانة ستيفاني في الدولة. وبمناسبة قدومها إلى دبي، قالت ستيفاني: «أنا سعيدة ومتشوقة للغاية للغناء في كأس دبي العالمي». وأضافت: «دبي مدينة رائعة، وأتطلع قدماً إلى أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرفيع».

«توم أوديل»

ويقام مساء يوم 12 مارس حفل للمغني الشهير توم أوديل، الذي سيقدم أمسيته في «ذا روتوندا» في سيزر بالاس بلو واترز بدبي، وذلك ضمن جولته العالمية التي تشمل روسيا وأوروبا بهدف إطلاق ألبومه الثالث «جوبيلي رود». حصل توم أوديل المعروف بأغاني الإندي الشعبية على نجومية كبيرة منذ إطلاق أغنيته الأولى «إي بي».

دبي أوبرا

وتستضيف أوبرا دبي حفلاً بعنوان «أورفوس وأوريديس فوريفر روك» من تأليف مايكل برونسكي خلال يومي 14 و15 مارس الجاري، وهو حفل يتخذ طابعاً معاصراً على شكل عرض يجمع بين الأوبرا والروك، كما يقدم مسرح دبي أوبرا مساء 17 مارس فرقة الروك أند رول الأيرلندية «هوتهاوس فلاورز»، التي تقدم حفلها بمناسبة «احتفالات باديز داي». تتميز الفرقة منذ انطلاقها في عام 1985 بأعمالها الموسيقية، التي تمزج بين موسيقى الروك أند رول التقليدية والموسيقى الفولكلورية الأيرلندية.

«دا- بانغ»

وتستضيف «فستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي حفلاً مفعماً بالحيوية والألوان والبهجة بعنوان «دا-بانغ: ذا تور ريلوديد» مساء يوم 15 مارس بمشاركة مجموعة من النجوم، وهو عرض مستوحى من فيلم «دا-بانغ» بطولة سلمان خان، وكاترينا كيف. يحيي الحفل نجوم الاستعراض من الهند الذين سيأخذون الضيوف إلى عالم مليء باللوحات الراقصة والأغاني.

ويقام في قاعة زعبيل 7، بمركز دبي التجاري العالمي مساء يوم 22 مارس حفل نجمة الغناء الفلبينية كي زي تاندينغان، التي انطلقت إلى عالم الفن من بوابة برنامج «إكس فاكتور» الفلبين.

مايكل جاكسون

وتعود أسطورة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون إلى خشبة مسرح دبي أوبرا مساء يومي 29 و30 مارس، حيث يقام حفل «ثريلر لايف» الذي سيقدم للجمهور أروع الأجواء الموسيقية مع قائمة طويلة بأشهر أغاني مايكل جاكسون خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، ومشاهدة الحركات الراقصة المبتكرة الذي أبدعها الفنان الأسطوري، حيث سيتذكره الجميع من خلال مشاهدة هذا العرض الذي يقدم أعماله ورقصاته الشهيرة.

مصدر

يعد موقع جدول فعاليات دبي الإلكتروني والتطبيق الذكي مصدراً موثوقاً ومجانياً للمعلومات، ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالي 150 فعالية مهمة، وتضاف إليه 35 فعالية جديدة كل أسبوع، ليصبح المرجع المناسب لمعرفة كل ما يجري من أحداث في دبي. ويمكن شراء تذاكر الفعاليات بسهولة وأمان من خلال منصة الشراء على التطبيق.