«آرت دبي» يعلن برنامج نسخة 2019

المصدر: دبي - البيان

يترقب روّاد الساحة الفنية افتتاح «آرت دبي» 13 لأبوابه قريباً، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث سيفتح المعرض العالمي أبوابه في الفترة بين 20 و23 من مارس الجاري على أرض مدينة جميرا في دبي، بمشاركة أكثر من 90 معرضاً و500 فنان و40 بلداً من حول العالم.

وتتضمن الهيكلية الجديدة للمعرض أربع قاعات عرض رئيسية متكاملة لتوفر لمرتاديها تجربة فنية عميقة وفرصة تواصل فريدة مع فنانين ومعارض من الأسواق الجديدة. ويسلط التصميم الجديد للمعرض الضوء على قاعات كونتمبراري للفن المعاصر في قلب الحدث تجاوره قاعات مودرن للفن الحديث لتوفر للزائرين فهماً راقياً للتاريخ الفني في المنطقة.

توزيع المعارض

وأعرب بابلو ديل فال، المدير الفني لـ«آرت دبي»، عن سعادته بالتغيرات التي شهدتها هذه النسخة من «آرت دبي» حيث قال: تشهد نسخة هذا العام من آرت دبي بعض التغييرات في توزيع المعارض كذلك في الجو والإحساس العام للمعرض لمنح الزوار تجربة فنية متكاملة من المعارض إلى الحوارات وعروض الأداء الحي في جو مترابط ومتناسق.

ويشهد «آرت دبي» عودة برنامج «رزيدنتس» للإقامة الفنية والذي تضمن دعوة 12 فناناً عالمياً للإقامة الفنية في الإمارات العربية المتحدة لينغمسوا في الثقافة المحلية، وستسلط هذه النسخة الضوء على المشاركات الفنية من أمريكا اللاتينية لسنة 2019، فيما تنطلق النسخة الأولى من قسم بوابة الفريد، والذي يقدم لمرتاديه مجموعة متميزة من أعمال الفنانين من الحركات الفنية المعاصرة والمتطورة في منطقة الجنوب العالمي.