فلافل «رقمية» من القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت القرية العالمية أمس، حملتها الترويجية «كلام الفلافل»، في مطاعم عربية رئيسة عبر مدينة دبي، والتي تحوّل هذه الوجبة العربية الشهية والبسيطة إلى منتج رقمي مبتكر، يحتوي على تذكرة دخول إلى القرية العالمية. وتتضمن قائمة المطاعم كلاً من «شارع منقوشة» و«جدودنا» و«أوبريشن فلافل»، التي ستقدّم لعملائها سندويشات الفلافل في أغلفة مصمّمة خصيصاً بإصدار محدود لا تمثل فقط ثقافات خمس دول عربية، بل تتضمن أيضاً رمزاً شريطياً «باركود» مدمجاً في التصاميم، ليتحوّل معها كل غلاف إلى تذكرة دخول مجانية إلى القرية العالمية.

خاصة

وتقدّم القرية العالمية تحية خاصة للأفراد الذين يستمتعون بتناول سندويشات الفلافل على الطريقة السورية والمصرية واللبنانية والفلسطينية والأردنية، كونها أشهر البلدان العربية في تقديم وجبة الفلافل. إذ تمثّل التصاميم جوهر هذه البلدان وشعوبها بطريقة عصرية ومبتكرة، تحول الوجبة الخفيفة إلى عمل فني مميز. وتحمل أغلفة سندويشات الفلافل رسومات لخمسة فنانين مشهورين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مبادرة مبتكرة

وقال مهند إسحاق، مدير تجربة الضيوف في القرية: «كلام الفلافل» هي أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقناها بهدف التفاعل مع المجتمع، ومن خلال الحملة نحتفي بالثقافات العديدة في العالم العربي ونرتكز على شهرة هذه الوجبة الخفيفة؛ لنقوم من خلالها بالتفاعل مع الضيوف حتى خارج الحدود الجغرافية للقرية العالمية، وتقديم فرصة فريدة لهم لزيارتنا بحيث تضم هذه الأغلفة تذكرة دخول مجانية لحامليها.

نشر السعادة

وأضاف: نحرص في كل موسم على تقديم مختلف المبادرات المجتمعية، التي تصل للضيوف في جميع أنحاء الإمارات وتتفاعل معهم بهدف نشر السعادة بينهم، والتي تضم برامج الترفيه الخارجي التي يقدمها فريق الترفيه في أكثر من 120 من المؤسسات التعليمية والخدمية في كل موسم.

تجربة وباقة

تستمر القرية العالمية باستقبال ضيوفها في الموسم 23، لتقدّم لهم تجربة تسوق فريدة وباقة من أجمل العروض الثقافية والترفيهية والمفاجآت يومياً حتى 6 أبريل المقبل.