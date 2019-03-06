أمهر طهاة «دبي للمأكولات» في «سيتي ووك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دعت «سيتي ووك» أمس، ضيوفها الذواقة لتجربة أشهى أصناف الطعام المنتقاة التي تقدمها خلال فعاليتها الرائعة «التقوا بأمهر الطهاة. تذوقوا طعم الحياة».

ففي إطار فعاليات الدورة 6 من مهرجان دبي للمأكولات التي تستمر حتى السبت المقبل، تترافق احتفالية عشاق الطعام مع عروض رائعة، وأجندة حافلة بفعاليات الطهي المثيرة، بدءاً من عروض الطهي المباشرة في الهواء الطلق، وصولاً إلى منافسات الطهاة.

وتتيح الوجهة لضيوفها فرصة الاختيار بين 20 مطبخاً عالمياً، واستكشاف العروض الحصرية لمطاعم الوجهة التي تقام فقط خلال فترة المهرجان دبي للمأكولات.