أمسيات كلاسيكية ضمن «بي بي سي برومز» في أوبرا دبي 19 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يعود مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الشهير«بي بي سي برومز دبي» إلى أوبرا دبي، حيث سيقام على مدى 4 أيام من 19 إلى 22 مارس الجاري.

ويفتتح «بي بي سي برومز» أيامه بالعرض الأول عالمياً لمقطوعة «تميزس» للمؤلّفة الموسيقية البريطانية بشرى الترك، من وحي جذورها اللبنانية، ثمّ ينضمّ النجم الصاعد في عالم الموسيقى الكلاسيكية، قائد الأوركسترا بن جيرنون، إلى عازفة الكمان العالمية كارين غوميو، في عزف مميّز لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي.

روميو وجولييت

ويتضمّن النصف الآخر من الحفل الافتتاحي واحدة من إحدى أعظم وأشهر مقطوعات موسيقى الباليه في القرن 20، «روميو وجولييت» لسيرجي بروكوفييف.

يوم 20 الجاري، تقود صوفي جانين فرقة كورس «بي بي سي سينغرز» في أداء لبعض من أشهر الأغنيات على مدى الأعوام المئة الماضية، كما يقدّم «كورس بي بي سي سينغرز» أغنية (Figure humaine) لبولنك.

ويوم 21 مارس، يقوم ريتشارد فارنز بقايدة الأوركسترا التي تضمّ مجموعة منتقاة من نجوم العزف المنفرد البريطانيين، إلى جانب كورس «دبي أوبرا فستيفال كورس» الذي تمّ تأسيسه حديثاً بالتعاون مع مدارس محلية، وكل هذا يجعلها أمسية فعلاً لا تفوّت! فضلاً عن عرض آخر السهرة مع الرباعيّ الذي يضمّ عازف الأكورديون الصربي زيفوراد نيكوليتش، وعازف الكمان البريطاني أناستازيوس مافروديس، وعازفة البيانو البلجيكية أناهيت تشاوتشيان، وعازف الدوبل باس الإيطالي إنريكي غالاسي. حيث يعرّف الرباعي الجمهور على مدى تنوّع موسيقى التانغو في أمريكا اللاتينية.

روح

أما الليلة الختامية من مهرجان الموسيقى الكلاسيكية «بي بي سي برومز دبي 2019»، فتحلّ يوم 22 الجاري، وهي من تقديم أشهر مقدّمي الموسيقى الكلاسيكية في بريطانيا بتروك تريلاوني. هذه الأمسية تهدف إلى جمع الناس في حفل حاشد يظهر الروح الحقيقية للمهرجان، وفيها يقوم ريتشارد فارنز، الذي باشر عمله ضمن بي بي سي برومز العام الماضي، بقيادة أوركسترا بي بي سي السيمفونية، وكورس بي بي سي سينجرز، وصاحب صوت الباريتون رودريك ويليامز، وعازف الأكورديون زيفوراد نيكوليتش، وأيضاً كورس دبي أوبرا فستيفال.

فرصة

قال جاسبر هوب، المدير التنفيذي لأوبرا دبي: «بي بي برومز واحد من أعظم مهرجانات الموسيقى الكلاسيكية في العالم، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها خارج حدود المملكة المتحدة. وهو فرصة لأمسيات ساحرة برفقة بعض من أعظم المقطوعات الموسيقية على الإطلاق».