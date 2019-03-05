أرابيسك «دبي للمأكولات».. مرح وترفيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف «swyp كانتين الشاطئ»، إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2019 بعد غد الخميس، أمسية خاصة بعنوان «أرابيسك»، يشارك فيها مجموعة من الفنانين والفرق الغنائية العربية، بالإضافة إلى الكوري الشهير وون هو تشونغ، والذين سيقدمون سهرة فنية تناسب العائلات ضمن أجواء احتفالية مليئة بالمرح والفرح والمذاقات اللذيذة والفعاليات الترفيهية والعروض الموسيقية. حيث بإمكانهم شراء التذاكر بدءاً من الساعة الرابعة عصراً للاستمتاع بهذه الأمسية.

وسيتمكّن الجمهور في بداية الأمسية من استعراض مهاراتهم في الغناء عبر منصة «الصوت المحظوظ»، التي تتيح لهم غناء الكاريوكي على خشبة المسرح، وذلك بين الساعة 4 عصراً حتى 6:30 مساءً، بعدها ستقدّم الفرقة الإماراتية «سما كوارتيت» عرضاً فنياً مميّزاً، حيث سيبدع كل من علوي الصافي ومحمد مراد وسامي الحاج وأنس علي بأصواتهم، ليقدّموا إيقاعات ونغمات رائعة بدون الاستعانة بأية آلات موسيقية.

وعند السابعة مساءً، يطل على الجمهور الفنان التونسي مهدي بكوش، الذي سيقدم أحدث مجموعة من أغانيه التي حظيت بإعجاب الجمهور في العالم العربي، يعقبه عرض فني يقام عند الثامنة مساءً، تقدمه الفرقة الغنائية اللبنانية «أدونيس»، وفي التاسعة مساءً يقدم نجم عروض «ستاند أب كوميدي» الكوري الشهير وون هو تشونغ عرضه الساخر باللغة العربية، ويتناول أطرف المواقف والحكايات التي دائماً ما تنال إعجاب الجمهور.