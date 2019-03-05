«ذا لاونج - برج خليفة» تحتفل بـالمهرجان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت دبي أخيراً افتتاح «ذا لاونج، برج خليفة»، أعلى ردهة اجتماعية في العالم، والتي تحتل الطوابق 125 إلى 154 من المعلم العمراني الكبير، مقدمةً للضيوف إطلالات استثنائية على المدينة، مع تجربة طعام لا تضاهى.

وفي أعقاب النجاح المذهل الذي حققته «ذا لاونج، برج خليفة» منذ افتتاحها، ومع قرب اختتام فعاليات «مهرجان دبي للمأكولات»، تقدم الردهة أمسيات المأكولات البحرية والكافيار من 7 إلى 9 الجاري، ابتداءً من الساعة 7:30 مساءً وحتى منتصف الليل. ويمكن للضيوف اختيار ما يطيب لهم من المأكولات الفاخرة المعدة في مطبخ فندق «أرماني دبي»، في أجواء يتناغم فيها الرقي مع الهدوء، ووسط التصاميم الأنيقة، ومع أجمل الإطلالات.

تبدأ هذه التجربة الرائعة مع أطباق المقبلات الفاخرة مثل «ميني روزيتي» - سمك السلمون المدخن مع كريما الخيار والفجل؛ أو «ميني بروشيتا الاسكالوب المتبل» - مع القرنبيط المهروس والكافيار؛ و«تارتار السلمون» مع الوافل بالهليون المتبل.

كما يمكن للضيوف الاختيار من بين تشكيلة من الأطباق اللذيذة التي قد يصعب تفضيل أحدها على الآخر، مثل «تمبورا الروبيان الصخري» مع مايونيز سيراشا؛ «أخطبوط كاري - كاري» مع صلصة شيشيتو؛ وطبق «أرانسيني المأكولات البحرية» مع فوندو الطماطم. وتنتهي الأمسية مع تشكيلة من الحلويات مثل كعك الجبن بالشوكولاته البيضاء، وقطع ماكارون الشوكولاته الصغيرة ولوليبوب «فيوليت كاسي»، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العصائر والكوكتيلات الشهية.

كما ستقدم «ذا لاونج، برج خليفة» العروض الموسيقية الحية يومياً بمشاركة فنانين عالميين، وستكون أبرز العروض مع أكمو، المغنية وعازفة البيانو التي تتخطى بفنها الحدود والثقافات.