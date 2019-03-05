جائزتان لنادي الإمارات العلمي في معرض الصنّاع العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حصد طلاب نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم جائزتين في مشاركاتهم بمعرض الصناع العالمي «ميكر فير دبي 2019»، الذي نظمته جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مدى 3 أيام، تحت شعار «أطلق العنان لإبداعك»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، إذ حصد النادي الجائزتين بمشاركاته في 13 مشروعاً.

وبعد تقييم ما مجموعه 150 مشروعاً من قبل لجنة تحكيم دوليين متخصصين، أغلن خلال حفل الختام فوز 24 مشروعاً كان اثنان منها للنادي.

تكريم

وكرم الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي، طلاب النادي خلال الحفل الختامي للمعرض، حيث حصل طلاب النادي على أفضل مشروع متميز فئة الفن والزخرفة للطلاب موزة النعيمي، ومايد العطار، ومحمد العطار، بجائزة قدرها ثلاثة آلاف درهم، فيما كان المركز الرابع فئة التكنولوجيا من نصيب فريق النادي العلمي بجائزة قدرها ثمانية آلاف درهم للطلاب محمد الفلاسي، وعبدالعزيز الفلاسي، وحمد الفلاسي، عن مشروع كاشف الحوادث الذكي.