«كوميكون دبي» يشهد إطلاق لعبة «الكابتن ماجد»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

بات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كوميكون) الذي يقام في دبي، واحداً من أهم المعارض التي تستقطب عشاق الكوميكس والألعاب، وشخصيات الأبطال الخارقين الذين تمكنوا من مغادرة صفحات كتب الكوميكس ليحطوا برحالهم على الشاشات الكبيرة.

المعرض الذي يقام في أبريل المقبل لم يعد فقط مهداً لعشاق فنون الأنيمي والمانغا، وإنما جاذب أيضاً للشركات المصنعة لها، حيث اختارته الشركة اليابانية «كي لاب غيمز» لإطلاق لعبتين جديدتين هما «كابتن ماجد» (Captain Tsubasa Dream Team) و«الأرواح الشجاعة» (Bleach: Brave Souls)، وذلك وفق ما أعلنت عنه الشركة اليابانية، أول من أمس، والتي أكدت أنها ستقوم أيضاً بإطلاق النسخة العربية من خدمة البث المباشر لقناتها «كي لاب غيمز ستيشن» (KLab Games Station)، المتوفرة حالياً باللغات اليابانية والإنجليزية والفرنسية.