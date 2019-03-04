«وصلة 2019».. انطلاقة جديدة من دبي

المصدر: دبي - البيان

أكّد منظمو مهرجان وصلة للموسيقى، مهرجان الموسيقى العربية البديلة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «لايف نيشن إنترتينمنت»، يوم 5 أبريل المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات المهرجان لعام 2019، ، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً، وذلك في حديقة البرج، ضمن «داون تاون دبي». وستضم نسخة المهرجان الجديدة، نخبةً من أبرز رواد مشهد الموسيقى البديلة في المنطقة، وهم «كايروكي» و«مسار إجباري» من مصر، و«مشروع ليلى» من لبنان، بالإضافة إلى «السبعة وأربعين» من فلسطين والأردن، و«المربع» من الأردن.

وسيقدم المهرجان ما يلائم أذواق وتطلعات الحضور بمختلف فئاتهم، متيحاً لهم فرصة استثنائية للاستمتاع بأروع التجارب الموسيقية الإبداعية، التي تضم تشكيلة متنوعة من العناصر الثقافية والفنية والموسيقية، جنباً إلى جنب مع عدد من أروع عروض الأداء الحيّة، كل ذلك وسط الأجواء المفتوحة والجميلة في حديقة البرج. حيث تتيح هذه الوجهة الفريدة للزوار، قضاء أجمل الأوقات خلال فترة المهرجان، والاستمتاع بنسمات الهواء العليلة والعشب الأخضر النضر، أثناء استماعهم لأعذب نغمات الموسيقى البديلة. وستضفي الإطلالات الخلّابة على برج خليفة، رونقاً إبداعياً وجمالياً إضافياً على أجواء المهرجان الموسيقية المضيافة والنابضة بالحيوية.

أسماء ومواهب

وللعام الثالث على التوالي، يقدم مهرجان وصلة، نخبةً من ألمع الأسماء والمواهب الرائدة في عالم الموسيقى البديلة، التي تم انتقاؤها من المشهد الموسيقي الغني والمتجدد دائماً في المنطقة، لتجتمع في دبي. ومن المرتقب أن تكون نسخة وصلة لهذا العام، الأكبر والأفضل على الإطلاق من المهرجان، حيث يُقام بالتعاون مع «لايف نيشن إنترتينمنت»، وبالشراكة مع «براج» و«إعمار»، وبشراكة استراتيجية مع دبي للفعاليات (دبي كالندر)، إلى جانب «فنادق روف»، بصفتها شريك الضيافة للمهرجان.

ومن بين الأسماء المشاركة في فعاليات المهرجان، يبرز اسم فرقة الروك المصرية الشهيرة «كايروكي»، التي تتميز بإبداعاتها الموسيقية المتطورة باستمرار، وتُجسد انعكاساً للواقع المتسارع والمتغير على نحو متواصل في مدينتهم الأم القاهرة.

وتتمثل الإضافة الجديدة في نسخة هذا العام من مهرجان وصلة، في حضور فرقة الروك الأردنية «المربع» للمرة الأولى على خشبة مسرحه. وقد اكتسب الثلاثي الموسيقي، الذي يتخذ من عمّان مقراً له، شهرة كبيرة على مستوى المنطقة، بعد أن أحرز جائزة «الموسيقى المستقلة» خلال مهرجان جائزة الموسيقى العربية المُقام في بيروت عام 2017.

وبالإضافة لذلك، يقدم المهرجان لجمهوره عرضاً فريداً من نوعه، يتمثل في إطلاق فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، التي وصفتها مجلة «نيويوركر» بكونها أكبر فرق موسيقى الروك البديلة في الشرق الأوسط، لأحدث ألبوماتها تحت عنوان «مدرسة بيروت»، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، خلال عرضها الحي في مهرجان وصلة في الإمارات.

وبجانب ذلك، تنضم فرقة «السبعة وأربعين»، إلى ركب المشاركين في المهرجان، وذلك بُعيد الأصداء الكبيرة التي حصدتها خلال مشاركتها ضمن مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، التابع لمهرجان «غلوبال فيست» العالمي، والشهرة العالمية الواسعة التي حظي بها الألبوم الجديد «وعد بلفرون».

كما ستحتضن نسخة العام الحالي من مهرجان وصلة، فرقة «مسار إجباري»، التي تُعد من أشهر فرق الروك في مصر، التي تنطلق في جولة أداء لألبومها الجديد «الألبوم»، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني الجديدة للمرة الأولى خارج مصر.

إبداعات حيوية

ستتيح فرقة «السبعة وأربعين» لرواد المهرجان، فرصة الاستمتاع بروائع الإبداعات الحيوية، التي تجمع بين نمط الدبكة وموسيقى الشارع الفلسطينية التقليدية، وتترافق مع إيقاعات إلكترونية عميقة، تمتزج نغماتها مع أصوات شرق أوسطية. وستقدم الفرقة الرباعية موسيقى تنبض بالحيوية، سيكون أبرزها إحدى أغاني ألبوم «شام ستيب».