3 مراكز اختبارات جديدة للمركز الثقافي البريطاني في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يفتتح المركز الثقافي البريطاني هذا الأسبوع 3 مراكز لاختبارات IELTS™ على الكمبيوتر في أنحاء الدولة، وذلك تلبية للطلب المتنامي على اختبار اللغة الإنجليزية الأكثر أهمية وانتشاراً في العالم. ويعكس افتتاح المراكز الجديدة في كل من العين ودبي وأبوظبي، الدور الكبير الذي تلعبه اللغة الإنجليزية في تمكين الشباب من أجل التنافس ضمن بيئة عمل متطوّرة. ويعتبر المتقدمون للاختبار في الإمارات من الأسرع عالمياً في اعتماد الاختبار الجديد على الكمبيوتر، ما يزيد من الحاجة إلى افتتاح مراكز أكثر في مواقع جديدة في كافة أرجاء الدولة.

وتشمل هذه المراكز كلاً من جامعة العين، ومعهد «نيو هورايزن» للتدريب في دبي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا في أبوظبي. وستمنح المراكز الجديدة الطلبة خيارات أكثر لمواقع اختبارات IELTS على الكمبيوتر، بالإضافة إلى المراكز الحالية في الجامعة الأميركية في الشارقة، وبيت الامتحانات والتحضير للاختبارات في دبي. وبحسب المجلس الثقافي البريطاني، يشكّل إتقان اللغة الإنجليزية مهارة أساسية للانطلاق نحو قوة العمل العالمية، وتذليل القيود في بيئة الأعمال. ومع رؤية حكومة الإمارات 2021 التي تركز بصورة كبيرة على المهارات المستقبلية لإطلاق العنان لإمكانات وقدرات الشباب الإماراتي وتعزيز التنويع الاقتصادي، فإن إتقان اللغة الإنجليزية من شأنه أن يساعد على تمكين المواهب الإماراتية، وتمهيد طريق النجاحات أمامهم.

إمكانية

ويقول ديب أديكاري، نائب مدير الاختبارات الإقليمية في المجلس الثقافي البريطاني: «ستوفر اختبارات IELTS على الكمبيوتر للمتقدمين إمكانية الوصول بسهولة إلى اختبارات IELTS في جميع أنحاء الدولة. ولا شك في أن إتقان اللغة الإنجليزية للشباب في الإمارات يعد أمراً هاماً لبناء قوى عمل قوية».

ويعد افتتاح المركز الجديد في جامعة العين بمثابة المركز الأول لاختبارات IELTS على الكمبيوتر في المدينة، ما يساعد الطلبة على إجراء اختبار IELTS في مكان مريح ومناسب أكثر.

تعزيز

ويقول الدكتور عبدالغني عمار رماش، مدير مركز اللغة الإنكليزية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا: «جزء أساسي من مسؤوليتنا كجامعة هو التأكد من أن طلابنا مجهّزين بالأدوات والمهارات اللازمة لشق طريقهم في الحياة. ويسرنا أن نتمكن من تعزيز ما نقدّمه من خلال مركز اختبار IELTS على الكمبيوتر في فرعينا بالعين وأبوظبي، ونتطلع قدماً لتنظيم أول دورة ناجحة جداً».