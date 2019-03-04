10 مطاعم تحرز لقب «جواهر دبي الخفية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان دبي للمأكولات، أسماء المطاعم الفائزة بلقب «جواهر دبي الخفية» لعام 2019، وذلك خلال مناسبة خاصة أقيمت أول من أمس، ضمن فعالية «swyp كانتين الشاطئ» بالشراكة مع زوماتو. وكان 40 مطعماً في دبي قد تم إدراجها في القائمة القصيرة للمطاعم المرشحة لنيل اللقب، حيث تم اختيار 10 مطاعم فائزة أعلن عنها عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

ويتميّز قطاع المطاعم في دبي بالتنوع، حيث يعكس الثقافات المتعدّدة التي يحتضنها المجتمع المحلي، وقد نجحت تلك المطاعم في اكتساب شعبية كبيرة، حيث تقدم أصنافاً متنوعة من المأكولات بأسعار تنافسية. وبهذه المناسبة سيحصل الجمهور على فرصة تجربة وجبات من طبقين رئيسيين مقابل 35 درهماً فقط للشخص في المطاعم العشرة الفائزة، وذلك حتى نهاية فترة المهرجان في 9 مارس 2019.

وفاز بلقب «جواهر دبي الخفية» في مهرجان دبي للمأكولات 2019، كل من المطاعم التالية:

«بيت المندي»

يتخصص هذا المطعم في تقديم طبق المدفون والمظبي، وأطباق إماراتية وعربية أصيلة تتضمن اللحم والدجاج والمأكولات البحرية. ويعتبر فرع المطعم في منطقة البرشاء هو الأنسب للمجموعات الكبيرة والعائلات.

«سوشياليشيوس»

مطعم متخصص في المأكولات التايلاندية والنباتية، وهو كائن في قرية جميرا 2، ويقدم أطباقاً آسيوية شهية.

«سيدار تري»

يقدم المطعم اللبناني في مقره بدبي موتور سيتي، أشهى الأطباق اللبنانية التي تحظى بشهرة عالمية.

«مافالي تيفين رومز»

يشتهر مطعم «مافالي تيفين رومز» بتقديمه لأشهى المأكولات في كل أرجاء جنوب شبه القارة الهندية، ويعتبر وجهة مثالية لتناول وجبة الفطور خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الاستمتاع بوجبة غداء خلال استراحة العمل وذلك في موقعه بمنطقة الكرامة.

«أنفورجاتابل برياني»

من موقعه في أبراج بحيرات جميرا، يقدم هذا المطعم أطباقاً باكستانية وفلبينية مستوحاة من المطبخ الأصلي لكلا البلدين.

«ديل سي دياسي»

يعتبر هذا المطعم الموجود في منطقة المنخول بدبي، وجهة مثالية لتذوق مأكولات لذيذة من الصين والهند وبنغلاديش.

«آشيان 5»

من وحي مأكولات الشارع الآسيوية يقدم هذا المطعم من مقره بوسط مدينة دبي أطباقاً من تايلاند والصين وسنغافورة وفيتنام وأندونيسيا.

«ذا ديساي سيركل»

من قلب منطقة الكرامة ينقل مطعم ذا ديساي سيركل ألواناً من مأكولات الشارع الهندية إلى المدينة.

«سيا دام النباتي»

الوجهة المثالية لعشاق الأطباق النباتية، حيث العديد من الخيارات والمذاقات والنكهات الصينية والهندية في منطقة عود ميثاء.

«خانا خازانا»

ومعناه «كنز الطعام»، حيث يقدم المطعم من موقعه في منطقة الحضيبة، أشهى مأكولات المطبخ الهندي من وحي ثقافة المُغالي وبلمسة عصرية فريدة.