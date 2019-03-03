يارا تغني في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحيت الفنانة اللبنانية يارا، حفلاً غنائياً في القرية العالمية بدبي مساء أول من أمس، وسط إقبال كبير من من محبيها، قدمت خلاله باقة من أغانيها الشهيرة، التي حازت إعجابهم، منها: صدفة، ومليت، ما بعرف، والعديد من أغانيها.

وأكدت يارا لـ «البيان» قبل بدء الحفل، أنها سعيدة بالوجود في القرية العالمية، وممتنة لاختيارها ضمن باقة من أشهر فناني العالم والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية على مسرح القرية العالمية، واعدة الجمهور بتلبية مطالبهم وتقديم الأغاني التي يحبونها.

وأطلت يارا على الحاضرين بفستان أسود اللون، جعلها أكثر جاذبية وبساطة. وحرصت على التقاط الكثير من صور سيلفي مع الجمهور على المسرح أكثر من مرة، فيما طلب منها عدد من الحضور أغنية برشا لونك.

وعلقت يارا على تدوين تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل الحفل بيوم واحد، أكدت فيها أنها تستعد للسفر إلى دبي لإحياء حفل غنائي في القرية العالمية، وأنها سعيدة بهذه المشاركة، وشاركت متابعيها بصور جديدة من مطار بيروت في طريقها إلى الإمارات، وكتبت يارا: «من المطار إلى دبي، لاقوني «بكرا» في حفل القرية العالمية، لأن الاحتفالية فخمة وأسطورية».