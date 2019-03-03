إسدال الستار على أمسيات المجاز الغنائية

المصدر: الشارقة - البيان

أسدل مساء أول من أمس، الستار على الأمسيات الغنائية التي احتضنها مسرح المجاز في الشارقة بحفلين للفنانين نوال الزغبي، وماجد المهندس.

واستهلّت نوال الزغبي الحفل بتوليفة متميزة من الأغنيات استقبلها الجمهور بتصفيق حار وترحيب كبير، استطاعت من خلالها أن تخلط بين عبق الماضي من خلال أشهر الأغنيات التي أطلقتها مطلع التسعينيات وأواخرها، وما بين أصالة الحاضر وجمال الأعمال التي نالت استحسان الجمهور، لتتألق على خشبة المسرح بأغنية «صبح صبح» من ألبومها الأخير «كده باي» الذي أطلقته العام الجاري، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وتابعت الزغبي تقديم أغنياتها الجميلة، استهلتها برائعتها «روحي يا روحي» تبعتها بـ«بيلبقلك»، وتقديم «ميدلي» جمعت به أجمل أغنياتها القديمة مثل ما «اندم عليك»، و«ناسيني ليه»، وغير ذلك غنت.

واعتلى الفنان ماجد المهندس، خشبة المسرح وسط صيحات من جمهوره استهلها بأغنية «الله لا يرحمني منك».

وانطلق المهندس في فضاء الشجن، ليشعل الأمسية بصوته وإحساسه العذب من خلال أغنية «أنا بليّاك» ثم «تناديك»، ليتبعها بتحية للحبيبة والوطن على طريقته الخاصة من خلال أغنية «حبيبي من أهل بغداد».