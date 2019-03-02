القرية العالمية.. أكبر مائدة متنوعة مفتوحة في العالم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمنح القرية العالمية زوارها عبر الأطباق المتنوعة والأكلات الجديدة والنكهات العالمية القادمة من نحو 78 دولة، فرصاً غير محدودة لتذوق أشهى المأكولات التي تقدم بأشكال وطرقٍ متميزة في كافة أرجاء القرية العالمية، والتي ترضي جميع الأذواق، وجعلت منها أكبر مائدة تحمل قائمة بأكلات مختلف أنحاء العالم.

أنواع

ولا يقتصر الأمر، في رحاب القرية العالمية، على أنواع محددة من الأطعمة والأطباق، بل تتنوع قوائم الطعام لتشمل مختلف دول العالم، من الأكلات الآسيوية إلى الخليجية والعربية فالأوروبية والأمريكية إلى الوجبات السريعة المحضرة طازجة بطريقة تغري الزائر بتجربتها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في زيارة واحدة.

برغر شخصي

في كشك «دوز برغر» بالقرب من البوابة الثقافية يحصل الزوار على البرغر الذي يحمل ختماً خاصاً باسم الشخص وبطريقة مبتكرة، كما يقدم كشك «ذا يوجرت لاب» أشهى خلطات «الروب اليوناني» مع ألذ المأكولات مثل «الدولمة» أو خليط الفواكه الاستوائي، ويقدم كشك «ماروسيا» أشهى النكهات الصينية، أما كشك «ريد شرمب» فهو الوجهة المثالية لعشاق المأكولات البحرية، ويقدم أشهى الأطباق مثل الكالاماري بخلطة الأعشاب والروبيان بخلطة الفلفل والثوم.

أطباق كويتية

يقدم كشك «ساني سايد آب» في القرية العالمية أشهى الأطباق الكويتية المقدمة بطريقة عصرية، أما كشك «نثري» فيقدم أطباقاً مثل مموّش الربيان والحلويات وغيرها من النكهات الكويتية المتميزة، وتأتي أطباق مثل «المجبوس» و«المموّش» من مطعم «خنين» لتمنح الزوار فرصة تذوق أفضل ما يقدمه المطبخ الكويتي.

مأكولات إماراتية

تعد الأكلات الإماراتية الخفيفة مثل اللقيمات والرقاق وغيرها من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً من زوار القرية العالمية، لذا تم تخصيص أكثر من موقع متميز لهذا الأمر لإتاحة الفرصة للزوار من مختلف الجنسيات لتذوقها بغلاف لذيذ من دبس التمر والسمسم، إضافة إلى رؤية طريقة عملها الفريدة والتي تحضر طازجة أمام الزوار وتلفت انتباه الجنسيات الأوروبية والآسيوية والأمريكية الذين قد يرونها لأول مرة.

باستا

محبو الباستا سيجدون غايتهم في كشك «ماي باستا» سواء بصلصة «البولونيز» أو «الفريدو» أو «البيستو»، كما يقدم كشك قرية الفلافل سندويشات الفلافل اللذيذة عند البوابة الثقافية ألذّ الساندويتشات للزوار، والتي تمنحهم شعوراً مختلفاً أثناء التجول في كافة أرجاء القرية العالمية.

ويحمل كشك «هامبرغيني» علامة مميزة ويقدم ألذ سندويشات برغر اللحم والدجاج مع الإضافات المفضلة، كما يقدم كشك «شفز كورنر» برغر وهوت دوج الذرة مع اللحم أو الدجاج بطريقة جديدة كلياً، وكذلك الأمر في كشك «سكيرت برغر» الذي يقدم البرغر مع غيمة من الجبنة الذائبة.

أما محبو الكوكيز فسيجدونها في كشك «فيلكس آند نورتن» عند مدخل البوابة الثقافية، إضافة إلى كشك «سوبر سلايس بيتزا» الذي يقدم 5 أضعاف الحجم الطبيعي للقطعة الواحدة بمختلف المذاقات الفريدة.

ويحرص زوار القرية العالمية على زيارة السوق العائم وتذوق أنواع مختلفة من المأكولات التايلاندية، إضافة إلى الفواكه الطازجة والتي يصنع منها الآيس كريم الطبيعي من دون أي إضافات في بازار الفواكه، وحساء «توم يم» وأرز الأناناس في مطعم «يحيى توم يم كنج»، كما يقدم كشك «ماك آند تشيز» المعكرونة اللذيذة بخليط الجبنة الذائبة والمغطاة بالتشيتوز الحار، ويباع في أكثر من مكان أكبر تشكيلة من الفواكه المجففة.

قهوة

ومحبو القهوة يمكنهم الحصول على تجربة مختلفة في كشك «تشيك مايت» واحتساء ‏ألذ أنواع القهوة الباردة والساخنة، وقهوة الزعفران والعديد من النكهات المميزة يمكنهم زيارة كشك «سلاش كوفي»، ويقدم كشك «بافالو» مزيجاً من نكهات الشرق والغرب عبر الكاسادياز بخبز الباراتا والبرغرز المميزة لهذا الموسم، كما يقدم كشك حواوشي رمسيس فرصة تذوق فطائر الحواوشي المحشية باللحمة المفرومة على الطريقة المصرية.

سوشي

عالم آخر من النكهات الآسيوية المميزة لكل الأذواق في كشك «سوشي ديلي»، وتجربة فريدة لمحبي التشيتوز والدوريتوز المغطى بالدجاج واللحم المشوي وجبن الناتشوز الذائب في كشك «تشيتوز دوريتوز»، ويقدم كشك «سموكن ستيك آند فاهيتا» ساندويشات الستيك اللذيذة مع الجبنة الذائبة وأشهى مشاوي الدجاج واللحم، إضافة إلى ساندويشات «اللوبستر» المغمس بالزبدة الذائبة اللذيذة من كشك «لوبستر رول» في شارع الأكشاك.