كايتي كاسيدي نجمة «كوميكون دبي» أبريل المقبل

المصدر: دبي - غسان خروب

قفزات نوعية حققتها دبي خلال العقد الماضي، على الخريطة السينمائية، تمكنت خلاله أن تلعب دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الأجنبية، بعد أن أطلت «دانة الدنيا» بمعالمها البارزة من بين مشاهد هذه الأعمال، التي تعود نجومها على تكرار اسم دبي في حواراتهم.

وكما فرضت «دار الحي» نفسها على خريطة الإنتاج العالمي، استطاعت أن تستوطن قلوب النجوم، الذين باتوا يقصدونها لتصوير مشاهد أفلامهم، أو للكشف عن أعمالهم الجديدة، كما يحدث سنوياً في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون»، الذي يفتح ذراعيه هذا العام لاستقبال ثلة من النجوم.

فبعد إعلان اللجنة المنظمة لدورة المعرض المقبلة، عن بعض النجوم الذين سيحلون ضيوفاً على دبي، وعلى رأسهم الممثل روس ماركواند، نجم مسلسل «ذا ووكينغ ديد» (The Walking Dead).

والممثل مايك كولتر، أحد أبطال مسلسل «لوك كيدج»، من سلسلة أفلام مارفل، والممثلة تارا سترونغ، أحد أهم الممثلات المعروفات في مجال الأداء الصوتي، ها هو معرض «كوميكون» يفتح أبوابه أمام الممثلة الأمريكية كايتي كاسيدي، نجمة مسلسل «السهم» (Arrow)، لتضيء بوجودها فضاء المعرض، الذي سيقام مطلع أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك وفق ما أعلنت عنه إدارة المعرض أمس. زوار المعرض سيكونون على مدار 3 أيام، على موعد يومي مع كايتي كاسيدي، بطلة مسلسل «خارق للطبيعة»، التي ستطل عليهم خلال الجلسات التي ينظمها القائمون على المعرض، وذلك لمقابلتهم مباشرة واستقبال أسئلتهم، ليتمكنوا من التعرف إلى شخصيتها عن قرب، وإلى أبرز ما تحضر له من أعمال جديدة.

كايتي، وهي ابنة الممثل ديفيد كاسيدي، استطاعت أن تترك في عالم الدراما التلفزيونية الأمريكية بصمة خاصة، من خلال مشاركتها في سلسلة من الأعمال الدرامية، على رأسها «ميلروز بليس» و«غوسيب غيرل»، لتأتي انطلاقتها الفعلية من خلال شخصية «لوريس لانس»، التي تقدمها في مسلسل «السهم»، الذي يعرض منذ 2012، وحتى الآن، ويحظى العمل الذي تنتجه «دي سي كوميكس» بمتابعة واسعة.

ورغم مضيها في طريق المسلسلات الدرامية، إلا أن كايتي دخلت الساحة الفنية من بوابة أفلام الرعب، ومن بينها فيلم «عندما يتصل الغريب» (When a Stranger Calls) للمخرج سيمون ويست، و«بلاك كريسماس». (Black Christmas) للمخرج غلين مورغان، كما ظهرت أيضاً في فيلم «تيكن»، الذي لعب بطولته الممثل الإيرلندي ليام نيسون.