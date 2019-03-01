رنيم تغادر برنامج «فاشن ستار 4»

المصدر: دبي - البيان

غادرت المشتركة رنيم شعبان من السعودية برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة «دبي ون»، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثانية من أول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء ريم عكرا.

، وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، إلى جانب المذيعة ليلى بن خليفة.

وقبل بداية منافسات الحلقة، التي بثت مساء الثلاثاء الماضي، تم تقديم تقرير خاص عن مجموعة ريم عكرا حول مجموعة ربيع وصيف 2019 بعنوان «الحدائق في الليل»، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، الذين بلغ عددهم 11 مصممة ومصمم أزياء من مختلف الدول العربية، يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى (370 ألف درهم).

وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من المشتركين الجدد في الموسم الرابع، تقديم تصاميم مستوحاة من الحيوانات التي يحبها كل مشترك، قبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت كلاً من رناد حفني من السعودية، ومجد موسى من لبنان، حيث اختارت المشتركة السعودية الفهد الأسود، في حين اختار المشترك اللبناني «الطاووس»، حيث نال كل من رناد حنفي ومجد موسى (3 نجمات ذهبية) ضمنا معها التأهل إلى الحلقة التالية.

ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت المشتركة ابتسام سلمان من البحرين تصميمها الخاص المستوحى من «البجعة السوداء»، فيما اختار حسن بن عياش من تونس سمك «القرش»، قبل أن تقدم المشتركة إيمان رمَّال من لبنان تصاميمها المستوحاة من «الحرباء». وبالنتيجة، نال كل من المشتركين (4 نجمات ذهبية).

منافسات حامية

ومع تقديم المجموعة الثالثة من المشتركين لتصاميمهم، اختار إلياس والي من الجزائر «الثعبان»، واختار محمد خباجي «موجا» من مصر «النمر الأسود»، فيما اختارت كارولين سكاكيني من فلسطين «الحصان»، ونال المشترك الجزائري (2 نجمة ذهبية) والمشتركة الفلسطينية التي نالت (1 نجمة ذهبية واحدة) فوقفا في دائرة الخطر، في حين نال المشترك المصري (4 نجمات ذهبية) ضمن من خلالها الانتقال إلى منافسات الحلقة التالية.

وفي المجموعة الأخيرة، قدم كل من: رنيم شعبان من السعودية، وأحمد البلوشي من سلطنة عمان، وكوثر وزاد من المغرب، تصاميمهم، حيث لم تنل المشتركة السعودية وكذلك المشتركة المغربية أي نجمة ذهبية، فيما نال المشترك العماني (2 نجمة ذهبية) ليبقى كذلك في دائرة الخطر بعد اختياره «الصقر» لتصاميمه المقدمة.

وبنتيجة اجتماع لجنة التحكيم، أنقذت ريم السعيدي المشترك الجزائري إلياس والي، وأنقذ نديم شماس المشترك العماني أحمد البلوشي، فيما قررت ريم عكرا استبعاد المشتركة رنيم شعبان من السعودية، من المنافسات قائلة إنها لن تكون نجمة فاشن ستار.