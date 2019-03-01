«موسم دبي الفنّي» 2019.. قصص جماليات وإبداعات

المصدر: دبي- البيان

تستعد دبي لاستضافة العديد من الفعاليات الفنّية والثقافية ضمن «موسم دبي الفنّي»، الذي يَعِدُ الجمهور من سكّان المدينة وزوّارها بمزيد من الأوقات الممتعة والمشوّقة، إذ يروي لهم جماليات الإبداع وقصصه، ويوفر لهم المجال للتعرّف على التنوّع الواسع للمشهد الثقافي والفنّي للإمارة.

وسيكون الجمهور على موعد مع استضافة العديد من المعارض ومن بينها «آرت دبي»، ومعرض «سكّة الفنّي»، و«فنون العالم دبي»، التي ستسلط جميعها الضوء على مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية للآلاف من روّاد الفن العالميين والمصمّمين وأصحاب المعارض الفنّية وخبراء الفنون، الذين سيتوافدون إلى دبي لاستكشاف أحدث الإبداعات الفنية والتصاميم المبتكرة.

حيث تستعد الساحة الفنّية والثقافية في دبي لإبهار زوّارها خلال الفترة المقبلة، عبر العديد من المعارض الفنّية التي ستستضيفها.

ويتصدر الفعاليات الثقافية معرض سكّة الفنّي من 16 حتى 24 مارس 2019 في حي الفهيدي التاريخي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، وهو المبادرة الأبرز لموسم دبي الفني خلال شهر مارس، ويهدف إلى دعم الفنانين الإماراتيين وتسليط الضوء عليهم، إلى جانب الفنانين الناشئين المتواجدين في المنطقة.

ويعتبر المعرض مناسبة يترقبها جميع عشاق الفنون التشكيلية للاحتفاء بالإبداعات الفنّية من فنون تشكيلية واستعراضية وموسيقى وأفلام. وتتوفر في المعرض العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات المصنعة محلياً، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مجانية للكبار والصغار، علاوة على وجود أنشطة متنوعة تناسب مختلف أفراد العائلة.

كما تنطلق الدورة الـ 13 من معرض «آرت دبي 2019» في 20 مارس ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمدينة جميرا، وهو المعرض الفنّي الكبير الذي يعكس روح دبي العالمية، ويبرز الفن على اختلاف أنواعه بطريقة عصرية بعيدة عن الطرق التقليدية. وتُعدّ هذه الفعالية من أبرز الفعاليات الفنّية العالمية، فهي تشكّل منصّة تسلط الضوء على المواهب الصاعدة، إلى جانب الفنانين المعروفين والمراكز الفنية المرموقة من 41 دولة.

ويعود معرض «فنون العالم دبي» خلال الفترة من 3 حتى 6 أبريل 2019 ليبهر زوّاره في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدّم لهم فرصة رؤية وشراء أنواع مختلفة من الأعمال الفنية، التي تباع بأسعار مناسبة.