«علامات رحّالة» تستكشف أكثر 6 أبجديات تأثيراً في التاريخ

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن معرض421، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن إطلاق معرضه الجديد «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، يوم 16 مارس المقبل، والذي سيستعرض الدور المهم الذي لعبته النصوص القديمة في رسم وصون الهوية الثقافية لحضارات منطقة الشرق الأوسط، حيث سيقام في مقر معرض421 بميناء زايد.

وسيستكشف معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، بالتعاون مع مؤسسة خط، أصول ستٍ من أكثر الأبجديات تأثيراً في التاريخ على مستوى المنطقة، نظراً لكون حكاية النصوص العتيقة في الشرق الأوسط دليل حي على ما تمتعت به المنطقة من ثراء وتنوع وحياة. وفي هذا الإطار تشكل أساليب الكتابة وفنون الخط محوراً رئيسياً للمعرض الجديد، بأسلوب يعكس رؤية القيّمة الفنية الدكتورة هدى سميتسهوزن أبي فارس، المدير المؤسس لمؤسّسة خطّ ودار نشر خط بوكس.

ويعد الحدث أول معرض يتضمن أعمال تكليف فنية جديدة بالكامل لمعرض421، حيث تم تصميم وتنفيذ الأعمال الفنية خصيصاً ليتم عرضها للمرة الأولى على الإطلاق من خلال هذا المعرض.