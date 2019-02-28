المهيري محكّم في «الإسلامي السينمائي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك المخرج والكاتب الإماراتي فاضل المهيري في هيئة التحكيم الخاصة بمهرجان منظمة التعاون الإسلامي للسينما المقام حالياً في بوركينا فاسو، ويستمر حتى 2 مارس المقبل، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، ودعم الإنتاج السينمائي في العالم الإسلامي، بهدف مكافحة الصور النمطية السلبية، وتعزيز الصورة الإيجابية عن الدول العربية والإسلامية.

يعد فاضل المهيري أحد الشبان الإمـــاراتيين الطموحين، وبدأ مسيرته المهنية بإنتاج الأفلام الروائية الطويلة، عبر شركته «خيمة» للإنتاج التي أسسها في «توفور54».