«أفضل صناع القهوة بدبي» ينافسون في «مهرجان عالمي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يتوجه اليوم إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، الفائزون الستة ضمن مسابقة «أفضل صناع القهوة في دبي» والتي نظّمها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهر يناير الماضي بالشراكة مع موقع «ذا هانتر»، وتم إعلان نتائجها في وقت سابق من فبراير الجاري، وذلك للمشاركة في أكبر تجمع عالمي متخصص في هذا المجال، وهو «مهرجان القهوة العالمي» المُقام في العاصمة الهولندية خلال الفترة من 1 ـ 3 مارس.

وتأتي هذه المشاركة العالمية بدعم من براند دبي ضمن إحدى مبادراته وهي «بكل فخر من دبي»، بهدف المساهمة في دعم رواد الأعمال المتميزين في الإمارة، وتسليط الضوء على مشاريعهم وما يقدمون من منتجات وخدمات على قدر كبير من التميز، حيث تم اختيار الفائزين في هذه المسابقة عن طريق التصويت الذي شارك فيه ما يزيد على 7,000 من محبي القهوة في دبي.

تجارب وأفكار

ويتيح هذا الحضور الفرصة لرواد الأعمال أصحاب المقاهي الفائزة في المسابقة، لاكتشاف فرص غير مسبوقة للتعرف على تجارب وأفكار وأساليب وتقنيات جديدة تدعم أعمالهم، علاوة على ما تمثله المشاركة من فرصة لتوسيع نطاق أعمال المشاركين عبر الاتصال المباشر مع العارضين والزوار، الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف زائر يفدون إلى العاصمة الهولندية خصيصاً لهذا الحدث من مختلف أنحاء أوروبا والعالم، إذ يمثل المهرجان مساحة نموذجية للتعريف بالأعمال وإنشاء علاقات تعاون جديدة بين العاملين في هذا المجال من شتى بقاع العالم.

المقاهي الست الفائزة التي سيضمها الوفد هي: «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«اسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي»، حيث سيتاح لرواد الأعمال المشاركين العديد من الأنشطة التي ستتراوح ما بين عرض منتجاتهم والتعريف بها، والحديث ضمن جلسات حوارية مصممة خصيصاً لهم تضم مجموعة من الخبراء والمختصين أمام جمهور المهرجان الضخم.

مشاريع ناجحة

وتعليقاً على التواجد في هذا الحدث العالمي، قالت نهال بدري، مديرة براند دبي: يسعدنا أن نقدم هذه المساهمة من خلال مبادرة «بكل فخر من دبي» حيث نسعى لإلقاء الضوء على مشاريع ناجحة تجسّد الدور الذي لعبه الفكر المبدع في تكوين ملامح ثقافة ريادة الأعمال في دبي وما يتوافر فيها، وكذلك ضمن مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة والناشئة، بما يشكله هذا القطاع من قيمة كجزء مهم من بناء الهيكل الاقتصادي للمدن والدول حول العالم.

وأضافت: «تعد صناعة القهوة من الصناعات ذات الانتشار الكبير، لما يتمتع به هذا المشروب من شعبية كساحة حول العالم، في حين تُعد هذه الصناعة أيضاً اليوم مكوناً من مكونات الحياة العصرية، ومع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي وما تضمه من جاليات لأكثر من 200 جنسية، تشكل صناعة القهوة عنصراً رئيساً من الحياة اليومية فيها، لذا كان التفكير في اختيار رواد أعمال متخصصين في هذا المجال، لإلقاء الضوء على قصص نجاحهم التي بدؤوا سطورها من دبي، ولنكون داعمين لهم لمزيد من النجاح والتطور بما يفتحه التواجد في مثل هذا المحفل العالمي من قنوات جديدة للنمو وتوسيع آفاق العمل بعلاقات وربما شراكات محتملة جديدة مع أطراف أخرى حول العالم، ونحن نتمنى لهم جميعاً كل التوفيق في هذا الشأن».

أنشطة متنوعة

وضمن المشاركة التي سيقودها فريق «براند دبي»، ستتنوع الأنشطة المدرجة على جدول رواد الأعمال وعلى مدار فترة المهرجان الممتدة على مدار أربعة أيام، ومنها المشاركة في جلسات حوارية وورش عمل حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة القهوة، وكذلك المشاركة في مسابقات سيتضمنها المهرجان، في حين سيحفل جناح «براند دبي» بالعديد من الأنشطة بما في ذلك فتح المجال للزوار لتذوق المنتجات المُعدَّة، من قبل الفائزين الستة في مسابقة أفضل صناع القهوة في دبي.

جلسة نقاش

وسيتخلل المهرجان، جلسة نقاشية خاصة بعنوان «صناعة القهوة في دبي... الفرص والتوجهات» وستدير الحوار فيها، عائشة بن كلّي، تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية، براند دبي، حيث سيتناول النقاش العديد من الجوانب المتعلقة بصناعة القهوة في دبي ودولة الإمارات، وما تمثله من مدلولات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية لارتباط القهوة بالموروث والعادات والتقاليد الخليجية والعربية، علاوة على مساقاتها المعاصرة كمشروب ذي شعبية كبيرة حول العالم، حيث سيستعرض المشاركون تجربتهم في هذا المجال انطلاقا من دبي والتوجهات الأساسية للصناعة في هذا الجزء من العالم، والفرص المتاحة والمنتظرة في هذا المجال على مستوى المنطقة ككل، وسيتحدث خلال الجلسة ممثلو كل من: «اسبريسو لاب»، و«فارمرز»، و«هوم بيكري»، و«نايت جار»، و«بي دي إل كوفي».

إضافة إلى ذلك، ستُتاح فرصتان للحديث بشكل مستقل لكل من «اسبريسو لاب»، و«فارمرز»، من خلال جلستين على الترتيب؛ سيكون عنوان الأولى «القهوة الخاصة - رحلتي في دولة الإمارات»، والثانية بعنوان: «مزيج الصحة بنكهة القهوة الخاصة»، في حين سيميز المشاركة ومن خلال جناح براند دبي في المهرجان لمحات إبداعية من خلال الفنان الإماراتي غانم مبارك الذي سيقدم اسكتشات مميزة بالرسم على الأكواب المخصصة للقهوة، وأيضا الفنانة الإماراتية حصة العوضي، التي ستقدم وبالاستعانة بالتقنيات الرقمية عملاً فنياً مستوحى من التراث الإماراتي وعلاقته بمشروب القهوة العربية.

حدث عالمي

وعن الأنشطة التي ستتضمنها المشاركة، قالت عائشة بن كلّي: «نتطلع من خلال التواجد في هذا الحدث العالمي الكبير، إلى منح الفرصة كاملة لرواد الأعمال الفائزين في مسابقة أفضل صناع القهوة في دبي، لإبراز تجاربهم الناجحة وتقديم صورة عن مجتمع ريادة الأعمال، والكيفية التي تتيح بها دبي المجال أمام أصحاب الأحلام الكبيرة لبدئها وتحويلها إلى حقيقة في بيئة نموذجية تسمح بتوسيع الفرص وبناء شراكات جديدة، ويسعدنا أن نتيح هذه المساحة لنماذج متميزة لتمكينهم من التفاعل مع طيف واسع من المعنيين بمجال تخصصهم عالمياً بما في ذلك من فوائد عديدة ربما أهمها الأفكار الجديدة التي يمكن الاستعانة بها في توسيع نطاق أعمالهم».

حلقة وصل

شهد قطاع صناعة القهوة خلال السنوات القليلة الماضية نمواً قوياً مدفوعاً بزيادة حجم الطلب في السوق المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الدراسات والأبحاث «إليجرا»، حيث تحولت دبي إلى حلقة وصل مهمة في سلسلة التوريد الخاصة بالصناعة، ومقر لسوق متنامية لمحبي القهوة وكذلك لإعادة تصديرها.