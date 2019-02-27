90 معرضاً و500 فنان في «آرت دبي» 13

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يفتتح معرض «آرت دبي 13» أبوابه لرواد الساحة الفنية في الفترة بين 20 و23 مارس المقبل على أرض مدينة جميرا في دبي بمشاركة أكثر من 90 معرضاً و500 فنان و40 بلداً. وتتضمن الهيكلية الجديدة للمعرض أربع قاعات عرض رئيسية متكاملة لتوفر لمرتاديها تجربة فنية عميقة وفرصة تواصل فريدة مع فنانين ومعارض من الأسواق الجديدة.

ويسلط التصميم الجديد للمعرض الضوء على قاعات كونتمبراري للفن المعاصر في قلب الحدث تجاوره قاعات مودرن للفن الحديث لتوفر للزائرين فهماً راقياً للتاريخ الفني في المنطقة.

وأعرب بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، عن سعادته بالتغيرات التي شهدتها هذه النسخة من آرت دبي، قائلاً: «تشهد نسخة هذا العام من آرت دبي بعض التغييرات في توزيع المعارض كذلك في الجو والإحساس العام للمعرض لمنح الزوار تجربة فنية متكاملة من المعارض إلى الحوارات وعروض الأداء الحي في جو مترابط ومتناسق. وأضاف: لطالما تميز آرت دبي بأصالته وتنوع مشاركاته والجودة العالية لمعروضاته، وتماشياً مع هذه الروح فقد أضفنا أقساماً جديدة نؤمن بأنها ستعمق من أصالة برامجنا كما أننا من خلال وضعها جنباً إلى جنب مع المعروضات العالمية فإننا نثري الحوار الفني العابر للثقافات والحدود».

ويشهد آرت دبي عودة برنامج رزيدنتس للإقامة الفنية الذي تضمن دعوة 12 فناناً عالمياً للإقامة الفنية في الإمارات لينغمسوا في الثقافة المحلية. وستسلط هذه النسخة الضوء على المشاركات الفنية من أمريكا اللاتينية لسنة 2019، فيما تنطلق النسخة الأولى من قسم بوابة الفريد الذي يقدم لمرتاديه مجموعة متميزة من أعمال الفنانين من الحركات الفنية المعاصرة والمتطورة في منطقة الجنوب العالمي.

وانطلاقاً من اهتمام آرت دبي بتنمية القدرات المحلية وتعزيز الساحة الفنية الإماراتية، تشهد هذه النسخة انضمام قسم جديد يحمل اسم «الإمارات الآن» الذي يبحث في التفاعل الفني المحلي للقضايا الراهنة والحوار الإبداعي المحلي داخل وخارج المؤسسة الفنية وعمق هذه المنظمات غير الحكومية ودورها في تطور الساحة الثقافية المحلية.

فيما سيكون التفويض الفني الرئيسي لهذا العام من نصيب المجموعة الفنية البرازيلية أوبافيفارا، التي ستقدم عملاً تفاعلياً موقعياً على أرض جزيرة الحصن تحت عنوان «سولاروكا».

وإضافة إلى المعارض والعروض الفنية، يقدم «آرت دبي» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الفنية لدى الأجيال القادمة مثل برامج كامبس آرت دبي وبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، فيما تثري برامجه الحوارية الأخرى مثل منتدى الفن العالمي وندوة آرت دبي مودرن الخطاب الثقافي الفني في المنطقة.

أقسام المعارض

آرت دبي كونتمبراري: يؤكد آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر وجوده القوي وبصمته الفنية المميزة في الساحة الفنية العالمية بمشاركة 59 معرضاً من 34 بلداً في تبادل ثقافي وفني رائع بين مختلف الخطابات الفنية المعاصرة من حول العالم، ويرحب المعرض بمشاركات جديدة مميزة من المنطقة والعالم.

آرت دبي مودرن: يشهد آرت دبي 2019 أكبر نسخة من برنامج مودرن للفن الحديث ليحافظ على تفرده بكونه المنصة التجارية الوحيدة في العالم التي تعرض أعمالاً متحفية لفنانين من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى ندوة مودرن السنوية للفن الحديث التي تبحث في حياة وإرث عمالقة الفن الحديث في هذه المناطق من القرن العشرين.

بوابة

يشهد آرت دبي 2019 ضمن فعالياته لهذا العام إطلاق النسخة الأولى من معرض بوابة ليسلط الضوء على مشاريع فنية لعشرة فنانين منفردين أو معارض تتمحور أعمالها حول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المركزية والجنوبية، إضافة إلى أمريكا اللاتينية.

الإمارات الآن

«الإمارات الآن» هو قسم جديد يضاف إلى برامج آرت دبي المميزة الذي يبحث في التفاعل الفني المحلي للقضايا الراهنة والحوار الإبداعي المحلي داخل وخارج المؤسسة الفنية.