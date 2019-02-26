أنشطة إبداعية تحت قبة اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق متحف اللوفر أبوظبي سلسلة من الأنشطة الأسبوعية الجديدة، التي تشمل ورش عمل الرسم تحت القبة وعروض العيالة التقليدية الإماراتية. يبدأ البرنامج الأسبوعي اليوم ويستمر حتى نهاية أبريل.

وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة التعليم والتواصل الثقافي كاترين مونلوي فيليسيتيه: «يُسعدنا أن نطلق سلسلة من الأنشطة الجديدة لزوارنا، فاللوفر أبوظبي هو أكثر من مجرد متحف، يضم مجموعتنا الدائمة ومعارضنا العالمية، هو مساحة تلاقٍ لسكان الإمارات وزوارها. ونحن نأمل أن يتمكن زوارنا من إطلاق العنان لإبداعهم عبر هذه النشاطات الجديدة».

يُذكر أن برنامج الأنشطة هذا سيستمر بنسخة جديدة في الخريف والشتاء، وينطلق في سبتمبر 2019. ويتضمن، ورشة عمل الرسم تحت القبّة، أيام الثلاثاء الساعة 4.00 – 5.30 بعد الظهر، الباحة العثمانية- بلازا اللوفر أبوظبي.

مسرح الهواة، أيام الخميس 5 – 6 مساء، بلازا اللوفر أبوظبي، عرض طلاب مدرسة الراحة الدولية.

عروض العيّالة، أيام الجمعة والسبت الساعة 4 و5 بعد الظهر، تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي وعند مدخله.