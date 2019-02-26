«طيران الإمارات للآداب» يصل الإبداع بالأعمال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يخصص مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يقام خلال الفترة من 1 - 9 مارس المقبل، محوراً لجلسات قيادة الأعمال، يستضيف من خلاله نخبة من الخبراء العالميين الذين يقدمون نصائح وإرشادات مهمة لتعزيز فرص الأعمال وتطويرها، إلى جانب الكثير من الجلسات وورش العمل الإبداعية في الجوانب المهنية والإبداعية، مثل الكتابة وفنونها، في سياق التجسير بين عالمي الأعمال والإبداع.

ويقدم المهرجان من خلال ورش الخبراء عدة محاور تتناول المهارات الإبداعية التي تمد عالم الأعمال بطاقة مختلفة جديدة، ومن ذلك ورشة رواية القصص، المهارة التي تعوز عالم الأعمال، حيث إن القدرة على سرد قصة تمكن من التواصل ومن بناء علاقات عمل قوية.

وفي هذا، يقدم الكاتب ريحان خان خلاصة تجربته ومهاراته في سرد القصص التي تسهم في تطوير الأعمال، في ورشة متخصصة، وسوف يشرح لنا أنواع القصص التي تحتاج المنظمات إلى سردها، وكيفية استخدام مبادئ سرد القصص الأساسية التي تحتضن أفكار وقيم الشركات والمؤسسات.

وفي ورشة «بيئة عمل صحية»، يقدم الدكتور منصور أنور حبيب خبرته في مجال تأسيس لبيئة عمل صحية تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والمشاركة من خلال تطوير مبادرات صحية تعزز الصحة الفردية في مكان العمل، ويزود المشاركين في ورشته بفهم أفضل لدور مكان العمل.

ومن جانبها، تقدم كريستين شيري، الكاتبة والمستشارة، وسائل لمعرفة المسار المهني الصحيح، وكريستين مبتكرة قاعد البيانات الوظيفية: YouMap والأنشطة التفاعلية.

وفي جانب آخر، يضم البرنامج ورشة عمل في الكتابة، تتركز حول صياغة سيرة ذاتية جديرة بالاهتمام، حيث يجد الكثيرون صعوبة في كتابة السيرة الذاتية. وتوضح الورشة مسائل حول ما هو ضروري لكتابة سيرة ذاتية قوية تعكس القيمة الحقيقية للمسيرة المهنية.

وفي جانب قريب، يقدم عوض الدرمكي ورشة عمل خاصة حول «تنظيم الوقت»، التحدي الأكبر بالنسبة للكثيرين، خاصة مع تزايد الأعمال والمسؤوليات. ويحفل برنامج المهرجان بجلسات التواصل والتسلية والمعلومات، وبالمواضيع المتنوعة التي تشتمل على الأعمال الروائية، والتاريخ، والشؤون المعاصرة، والغذاء، والصحة، والسفر، والسيرة، والأعمال، وغيرها من المواضيع الكثيرة، وهناك فرص استثنائية للاستمتاع بالشعر، والمشاركة في ورش الكتابة الإبداعية، والمناقشة البناءة حول مجموعة واسعة من المواضيع.

يوفر المهرجان فعاليات وبرامج وجلسات لجميع الأعمار والجنسيات، يقدمها أبرز الكتّاب والمفكرين صانعي الرأي.