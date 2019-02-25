سلسلة حفلات أفلام هاري بوتر الموسيقية تعود إلى «دبي أوبرا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعود سلسلة الحفلات الموسيقية لأفلام هاري بوتر إلى دبي أوبرا، أول مسرح متخصّص ومتعدّد الأغراض للفنون الأدائية في‪ ‬وسط مدينة دبي، مع الحفل الموسيقيّ لفيلم «هاري بوتر وحجرة الأسرار»، وهو الفيلم الثاني ضمن سلسلة أفلام هاري بوتر.

حيث سيقوم جاستن فرير يومي 1 و2 مارس بقيادة أوركسترا الجمهورية الأرمينية في أداء للموسيقى التي كتبها جون ويليامز لفيلم «هاري بوتر وحجرة الأسرار» بينما يُعرض الفيلم كاملاً وبوضوح عالٍ على شاشة ضخمة بطول 40 قدماً.

وكانت سلسلة حفلات أفلام هاري بوتر الموسيقية، قد أطلقت عام 2016 وهي عبارة عن جولة موسيقية عالمية تحتفي بأفلام هاري بوتر.

ومنذ العرض الأوّل للحفل الموسيقي لفيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة»، عاش أكثر من 1,3 مليون مشاهد هذه التجربة الفريدة من «عالم السحر» الذي نسجه خيال الكاتبة جاي كاي راولينغ، وهو الحفل الذي سيستمر في التجوال ليقدّم 900 عرض في 48 دولة خلال عام 2019.