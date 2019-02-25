Stray في «فن ديزاينز» ضمن «آرت دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستضيف استوديو التصميم «فن ديزاينز»، معرضاً فنياً جديداً بعنوان «Stray»، يستقبل خلاله محبي الفن وعشاقه في الفترة بين 3 مارس و30 أبريل المقبلين، تزامناً مع «آرت دبي». ويقدم المعرض أجمل إبداعات الفنان أنجيلو، الذي يعبر من خلال صوره ولوحاته المعروضة، عن مدى حبه وهوسه بالقطط الأليفة.

يعبر الفنان أنجيلو من خلال لوحاته المعروضة، عن مدى حبه وتعلقه بالقطط، تلك الكائنات الأليفة واللطيفة، التي استولت على خياله الثقافي والفكري لسنوات عديدة، وساعدته في استلهام الأفكار التي يقدمها، حيث يقول أنجيلو: «أنا لا أصور المواضيع بشكل عام فحسب، وإنما أصور الطريقة التي جعلوني أشعر بها، لأقوم بإلمام الموضوع من جميع جوانبه، وهذا ما يبدو غريباً للناس في بعص الأحيان، ولكن بوجهة نظري، أنا أراها صادقة، وهذه أفضل طريقة لوصف عملي».

يذكر أن «آرت دبي» معرض فنّي كبير، يعكس عالمية دبي، ويحاكي الفن بأنواعه بطريقة عصرية، خارجة عن المألوف. وتُعدّ هذه الفعالية، من أبرز الفعاليات الفنية العالمية التي تقام في شهر مارس من كل عام، فهي تشكّل منصّة للمواهب الصاعدة، حيث تعمل على تسليط الضوء عليها، إلى جانب الفنانين المعروفين، والمراكز الفنية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.