قمر عبد الكريم عبد القادر يضيء ليالي "شتاء طنطوره"

المصدر: دبي – غسان خروب

سنوات طوال، مرت على آخر ألبومات الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر ، ذاك الحامل لعنوان "مرايا العيون"، وبه كان قد تجاوز ال 40 ألبوما في قائمته، ليغيب صاحب "الصوت الجريح" من بعده عن الساحة، التي تعود ان يطل عليها بين الفينة والاخرى، مقدما أغنيات "منفردة" يطرب بها ذواقة الموسيقى، وعشاق الايقاع الخليجي، ولعل آخرها "اللي يحبك".

الغياب عن المسارح العربية والخليجية، لم يمنع قمر "عبد الكريم عبد القادر" من أن يسطع بنوره، ليضيء الليلة الأخيرة في مهرجان شتاء طنطورة، الذي احتضنته محافظة العلا السعودية على مدار 10 اسابيع، ليشهد صاحب أغنية "أجر الصوت" الذي سطع نجمه في الثمانينات لحظات تكريمه، في ليلة اجتمعت فيها النجوم، وجاورها القمر.

ألق

وسط عاصفة تصفيق حارة، أطل عبد الكريم عبد القادر، الكهل الذي تجاوز عتبه السبعين من العمر، على المسرح الذي غادره منذ عقود، حيث كان في استقباله، نائب وزير الثقافة السعودي حامد بن محمد فائز، والفنان راشد الماجد وزميله ماجد المهندس، وهما اللذان أفردا مساحة واسعة من صوتيهما، لتقديم أغنيات "أبو خالد"، معيدين بذلك الألق لها، لتأتي هذه الليلة في وقت تحتفل فيه الكويت بيومها الوطني.

إطلالة الفنان عبد الكريم عبد القادر على مسرح "مرايا"، شكلت حدثا فنيا لافتا، لا سيما بعد غيابه الطويل عن الساحة، ليخاطب الجمهور المتعطش لسماع صوته، بالقول: «تعجز الكلمات عن وصف مشاعري... لأن ما وجدته من مشاعر من الجميع في السعودية أسرتني»، مؤكدا خلال صعوده الى المسرح للتكريم أنه أسعد الناس ل "وجوده في بلاد يحبها ويكن لها التقدير".

وسم

تكريم الفنان عبد القادر كان فرصة مثالية، لجمهور "التواصل الاجتماعي" لاستعادة إرث الفنان الغائب الحاضر، حيث آثر الجمهور تدشين " وسم " خاص بهذه المناسبة على موقع "تويتر"، حيث اعتمر بمقاطع من أغنيات الفنان عبد الكريم عبد القادر القديمة، إلى جانب تشكيلة واسعة من صوره، وهو يتوسد عوده.

الجمهور رأى في هذا التكريم لفتة خاصة، تعيد أيقونات الطرب الخليجي إلى الواجهة، وتعرف الاجيال الحالية والمقبلة، بما قدموه من أعمال خالدة، أثرت المكتبة الموسيقية الخليجية والعربية.

يا زين



من أرشيف "أبو خالد"، اختار الفنان راشد الماجد أغنية "ليل السهارى" و"مشتريه"، حيث تألق عبر ايقاعاتها في "العلا"، بينما تمكن ماجد المهندس من "هندسة" صوته ليتلاءم مع الحان اغنيتي «آه يا الأسمر يا زين، وأجر الصوت».

"السندباد" راشد الماجد، وبمجرد إطلالته على الخشبة، عبر عن سعادته بتواجده في مهرجان شتاء طنطورة، موجها في الوقت نفسه، الشكر إلى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي واصفا اياه ب "محقق الأحلام"، والأمر ذاته انسحب على الفنان ماجد المهندس الذي قال: "يسعدني أن أكون في العلا، المكان المشرف، الذي يفرح القلب، وعبد الكريم عبد القادر عملاقنا ومدرستنا في الفن".