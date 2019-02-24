بطل «فزاع لليولة» بين الأحبابي والسماحي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بعد منافسة مثيرة سبقت الجولة الختامية، انتزع «اليويل» راشد سلطان الرزي المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، وذلك في الحلقة 12 من برنامج «الميدان» التي أقيمت في القرية العالمية أول من أمس، وتم خلالها تقديم العرض الأخير والمنافسة الحاسمة بين كل من سيف السماحي وحمدان الأحبابي اللذين يتنافسان في المشهد النهائي للفوز بكأس فزاع الذهبية هذا الموسم، حيث سيتم الكشف عن هوية البطل بعد أسبوعين.

وانطلق البرنامج على وقع الإثارة والترقب لمعرفة الفائز بالمركز الثالث، حيث أدخل مقدم البرنامج عبدالرزاق محمدي المتنافسين أجواء مليئة بالترقب لمعرفة النتيجة، قبل أن يكشف عن حصول راشد الرزي على المركز الثالث الذي توج من خلاله جهوده بالوصول إلى المرحلة النهائية للبطولة، وذلك بعد تفوقه بالتصويت على منافسه مطر الحبسي.

فضل وحافز

وأكد راشد الرزي أن الفضل فيما وصل إليه في مشاركته الأولى بالبطولة يعود لدعم الجماهير طوال مشواره، ووعد بالعودة العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر والفوز بالكأس وحصد الناموس، فيما أشار مطر الحبسي إلى أن حصوله على المركز الرابع يشكل حافزاً للعودة بصورة أقوى العام المقبل لمواصلة السعي لتحقيق اللقب والإنجاز الذي سبق وحققه في العام الماضي.

مهارة ودقة

وانطلق العرض الأهم في المشهد النهائي للبطولة، وحاول من خلاله الثنائي سيف السماحي، وحمدان الأحبابي، تقديم أفضل ما يمتلكان من مهارة ودقة لنيل إشادة لجنة التحكيم وكسب تأييد الجماهير وتصويتها.

وبدأت منافسات الحلقة كالمعتاد على إيقاع أغنية هذا الموسم التي تحمل اسم «راعي الأمر» وهي للفنان ميحد حمد، من كلمات سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان فايز السعيد، وصعد حمدان الأحبابي أولاً على خشبة المسرح، وأدى عرضه بثقة، وقام بالدوران بالسلاح والمشي بكل مهارة وحرفية، وأكمل عرضه مؤدياً محاولات «الفر» بنجاح منقطع النظير، حيث رمى السلاح 4 مرات ناجحة، وصل في إحداها لخط ليزر الـ20 متراً، وفي المرات الثلاث الأخرى اجتاز خط الليزر 17 متراً بشكل ناجح.

وأوضحت لجنة التحكيم أن الأحبابي الذي يشارك في هذه المرحلة للمرة الثالثة على التوالي حاول التنويع في أدائه في كل حلقة بشكل مختلف عن الآخر، ونجح في القيام باليولة الأرضية والارتفاع في عملية «الفر»، ومنحته اللجنة العلامة الكاملة (50 نقطة)، وهي المرة الثالثة التي يحصد فيها الأحبابي العلامة الكاملة في البطولة التي يسعى هذه المرة للتتويج بلقبها وتوديع الوصافة.

عرض إبداعي

وصعد ثانياً على خشبة المسرح «اليويل» سيف السماحي، وخلال عرضه ألهب حماس الجماهير بتأديته اليولة، حيث قدم العرض معتمداً على الدوران السريع بكل مهارة وثقة بالنفس في المشي، وفي حين لم ينجح السماحي في عملية «الفر» الأولى والتقاط السلاح، إلا أنه أدى 4 رميات ناجحة بعدها وصل خلالها بسلاحه إلى 17 متراً 3 مرات، وأكمل بقية اليولة بنفس الروعة والأداء الأنيق. وأشادت لجنة التحكيم بأداء السماحي ووصفت عرضه بالإبداعي، ومنحته العلامة (49 نقطة).

نسخة استثنائية

فيما أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المواجهة النهائية التي جمعت سيف السماحي وحمدان الأحبابي والعرض الذي قدمه الثنائي على مسرح الميدان يعكس قوة النسخة الحالية التي تقاربت فيها المستويات بشكل كبير، ما جعل منها نسخة استثنائية غير مسبوقة، مؤكدة أن الدماء الجديدة، ممثلة في المتسابقين الأحدث على منافسات البطولة، جاءت بمثابة مفاجأة ضاعفت الإثارة.. والمتسابقون قدموا ملحمة تنافسية رفيعة.

وتابعت بقولها: «ازدادت درجة التشويق والترقب مع حصول المتأهلَين للمرحلة النهائية على العلامتين 50 و49، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق الجماهير لتحديد هوية الفائز الذي سيتم الكشف عنه بعد أسبوعين في الحلقة الختامية للبطولة. وأشارت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى أن النسخة التاسعة عشرة من البطولة قدمت مواهب صاعدة وواعدة، ما يعني أن الحدث نجح في إيصال رسالته التي تركز على الحفاظ على الموروث الشعبي والارتقاء به ونشر وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

«يا شوق»

ازدانت الحلقة 12 من برنامج الميدان بأنغام صدح بها الفنان هزاع، الذي شدا بأغنيتين حملت الأولى عنوان «يا شوق» من كلمات الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم، وألحان خيال، إلى جانب أغنية ثانية بعنوان «خدنا معك» من ألحانه ومن كلمات محمد سعيد الظنحاني، حيث أطرب الجماهير الحاضرة التي تفاعلت مع الكلمات والإيقاع والصوت العذب.

كما أبدع الشاعر محمد المر بالعبد في مشاركته الخامسة في برنامج الميدان، حيث قدم قصيدة تلقي نظرة على الوصايا الثماني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشاد بالعبد بالدور الحيوي والبناء الذي يلعبه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في سبيل حفظ الموروث الوطني ومنعه من الاندثار، من خلال تنظيم الفعاليات والبطولات التراثية.