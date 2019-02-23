القرية العالمية.. خيارات واسعة من الترفيه

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تفتح القرية العالمية قلبها قبل أن تفتح أبوابها أمام زوار دبي وسكانها، تمنحهم الفرصة لأن يتجولوا في أروقة العالم الذي حطّ رحاله في قلب دبي، مقدمة في الوقت نفسه لزوارها عشرات الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية، التي تنعش المسرح الرئيسي فيها، وإلى جانب ذلك توفر خيارات عديدة عبر تشكيلة واسعة من المنتجات التي تعرضها الأجنحة المشاركة.

والتي تجمع نكهات العالم تحت سقف واحد، ولمنح الزوار الفرصة للتجوال بكل أريحية بين الأجنحة، عملت إدارة القرية على توفير الأمن والرعاية للأطفال من عمر عامين وحتى 10 سنوات، حيث يمكن للأهالي ترك أطفالهم في حضانة «تشيكي مونكي»، التي تكتسي بالألوان والأشكال الكرتونية المتنوعة، والجاذبة للأطفال.

ووفقاً لكريشان تاج، مدير العمليات في حضانة «تشيكي مونكي»، الواقعة بعد مدخل بوابة العالم، فإن الحضانة تستقبل نحو 200 طفل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونحو 40 طفلاً خلال أيام الأسبوع العادية، وتوفر الوضع المثالي للأطفال للالتقاء واللعب والاختلاط وتطوير مهاراتهم، عبر مساحة واسعة وأقسام متنوعة.

وتتضمن سوبرماركت ومتجراً للشخصيات الكارتونية، إضافة إلى حلوى غزل البنات والفيشار والمارشيملو اللذيذ المحبب للأطفال.

وأشار كريشان في حديثه مع «البيان» إلى أن الأطفال التائهين يتم إحضارهم إلى الحضانة للاستمتاع باللعب، لحين العثور على ذويهم وفقاً لشروط معينة، منوهاً بأن موظفي الحضانة فريق موهوب من مختلف الجنسيات يتحدثون عدة لغات، منها العربية والإنجليزية والأوردو والتغالو، كما أن جميع الموظفين مدربون بالكامل، ولديهم شهادات معتمدة في التدريب على الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الأطفال.

تنمية العقل

ويسمح اللعب للأطفال باستخدام إبداعاتهم أثناء تطوير خيالهم وبراعتهم، وقوتهم البدنية والمعرفية مع مجموعة من الألعاب التي تعمل على تنمية العقل، كما يشارك الأطفال في سن مبكرة ويتفاعلون مع بعضهم، كما يسمح للأطفال بإنشاء واستكشاف عالم يمكنهم إتقانه، كما يتيح اللعب غير المباشر للأطفال تعلّم كيفية العمل في مجموعات، والمشاركة، والتفاوض، وتعلّم مهارات الدعوة الذاتية.

ويتمتع أولياء الأمور بخدمة «الواي فاي» المجانية في منطقة المقهى التي تقدم مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة الخالية من الغلوتين والسندويشات والعصير الطازج وبعض الحلويات التي يمكنك الاستمتاع بها، ويقع المقهى في وسط منطقة اللعب الخاصة، بحيث يمكن للوالدين رؤية أطفالهما وهم يلعبون ويتنقلون داخل المكان.

مشاريع فنية

تضم حضانة «تشيكي مونكي» قسم الفنون والحرف، الذي صُمم ليتيح للطفل القيام بمشاريع فنية مختلفة، كما أنه مجهز بالكامل بالطلاءات وأقلام التلوين وكتب التلوين والصناديق المعاد تدويرها، كما تضم نادي القرد المكون من طابقين مع مطبخ اللعب، وغرفة المعيشة وغرفة ألعاب ضخمة في الطابق العلوي، ما يتيح للأطفال اختيار الألعاب المناسبة.

ليغو ملوّن

تحتوي الحضانة على قسم خاص بالليغو ومكعبات وحدات البناء متعددة الألوان، وهي من مختلف الأحجام والأشكال، إضافة إلى جدار تسلّق الصخور المثير الذي يساعد الأطفال على تقوية عضلاتهم وتفكيرهم في اختيار أسرع طرق الوصول إلى الأعلى، كما يستمتع الأطفال بعروض الدمى المتنوعة.