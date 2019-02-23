رسومات غرافيكية تلتقط حكايا الناس

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في إطار حملة لجذب السياح إلى الولايات المتحدة، انطلقت مركبتان أميركية وألمانية برسومات غرافيكية للمصمم الفرنسي إتيان بارديل في أنحاء البلاد، ضمن مشروع مبتكر يهدف إلى التقاط قصص الناس والأماكن التي ستتم زيارتها.

* ذكر موقع «ديزاين ويك» أن المنظمة التي تعمل في مجال الترويج للسفر «براند يو إس إيه»، عقدت شراكة مع شركة محتوى لإطلاق المشروع المعروف باسم «القصص المتحدة».

* يتضمن المشروع السفر إلى أماكن ومناسبات مختلفة في «مركبتين بمحتوى إبداعي» ولقاء مجموعة واسعة من الأشخاص الذين بإمكانهم مشاركة قصصهم من منظور محلي.

* يجري تجميع القصص وعرضها على الصفحة الإلكترونية الرسمية للسياحة الأمريكية، إلى جانب الصور والفيديوهات. كما ستتم مشاركة القصص على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مع «المؤثرين» ومبدعي المحتوى.

* ابتدع المصمم الفرنسي التصاميم النمطية للمركبتين، وهما سيارة شيفروليه «أمبالا» وشاحنة «فولكس فاغن» للتخييم، حيث قام بتغطيتهما بأنماط هندسية ذات ألوان براقة للتعرف عليهما على الفور.