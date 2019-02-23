أزهار الكرز تنثر أريجها فـي حدائق الموضة

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

تميزت مجموعة من عروض الأزياء العالمية التي تم تقديمها في مختلف المناسبات بالأناقة واحتوائها على خامات الطبعات والنقشات المستوحاة من أزهار الكرز، والتي عادة ما تحظى بالقدر الأكبر من اهتمام المصممين بمختلف توجهاتهم، حيث تحتلّ أشجار الكرز مكانة مهمّة في ثقافة العديد من شعوب العالم. فهي بمثابة ملحمة تاريخية ترمز للخصوبة والزواج والجمال والتواضع.

توثيق

وفي كثير من عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة العالمية استفاد المصممون من تراث الصينيين القدماء المحكي الذين كانوا يعدون ثمار الكرز وأشجارها رمزاً للخلود..مستلهمين قصصاً كثيرة من جمالياته.

ارتبط الكرز في الأساطير القديمة من خلال تجديد النقوش والطبعات الزاهية بطائر العنقاء الذي ينهض من بين الرّماد. مع مزج نوعي لبعض الأساطير الأوروبية ذات الصلة، ومثلاً، في سويسرا، يسود اعتقاد بأن شجرة الكرز يمكن أن تحمل بوفرة إذا كان أوّل آكلي ثمارها امرأة وضعت لتوّها مولوداً.

وفي رواية «بستان الكرز» لأنطون تشيخوف، يرمز الكرز إلى ماضي روسيا الغابر. في نهاية الرواية، تبيع العائلة منزلها ليُهدم، ثم تبيع بستان الكرز الذي تملكه لتُقطع أشجاره وتباع كحطب. الدرس المستخلص من الرواية هو أن المجتمع يتغيّر ويتطوّر باستمرار، وأن التغيير أمر محتوم بصرف النظر عمّا يريده الفرد أو ما يتمسّك به من أفكار أو قيم.

لذلك جاءت التصاميم العصرية لتوثق الماضي بتقنيات المستقبل.

تقنيات

وينتظر أن تسود صيحة الأنماط الزهرية بشكل كبير في كثير من التشكيلات النسائية هذا الموسم، لا سيما وأن تلك الأنماط تمنح الملابس لمسة من السحر والجمال إلى جانب السمات التقنية التي تحاكي موطنها الأصلي، والتي لا تعدو كونها جزءاً بسيطاً من المعادلة.

لم تغفل اتجاهات الموضة العالمية عبر العديد من تصاميمها التي خاطبت عشاقها، أهمية زهرة الكرز «الساكورا»، والتي تختصر «في الثقافة اليابانية معنى أعمق من مجرد زهرة، فما إن تظهر صورتها وحدها أو مع جبل»فوجي«على تصميم ما حتى تحضر اليابان إلى المشهد من دون الحاجة إلى توضيح أو ترجمة.

صورة عبر عنها الأديب والمفكر والشاعر الياباني موتوري نوريناغا (1730-1801م)، بتصوره أن أفضل طريقة لشرح الروح اليابانية القول»إنها شجرة كرز برية متوهجة في شمس الصباح، عندما يتم الإعلان عن تفتح أول أزهارها يبدأ الاستعداد للربيع.

حيث البدايات الجديدة بكل ما يصاحبها من مظاهر البهجة بعد شهور الشتاء الباردة». وترتبط تلك الأهمية بأجواء الاحتفال بالساكورا اجتماعياً وثقافياً لترسم الموضة ملامحها أيضاً.

جمال فريد

يتجسّد الجمال الفريد الذي تتمتع به زهرة شجرة الكرز على مينا ساعة «أفينيو كلاسك تشيري بلوزوم»: « Avenue Classic Cherry Blossom «، الساحرة، لدار «هاري ونستون». وبالفعل، يأتي هذا المشهد الخلاب ليحتفي بإحدى أجمل الهدايا التي تقدّمها لنا الطبيعة الأم، مع أحجار الألماس والياقوت الزهري والعلبة الحاضنة التي تعكس هندسة الدار المميزة.