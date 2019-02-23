تغيير الأجواء المنزلية يعكس فصول السنة

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

يتجدد الحنين إلى طبعات الأزهار وعصورها الكلاسيكية مع موسم الربيع، وباتت موضة «الزهور» رائجة بأشكال ونقوش متعددة تواكب التصاميم العصرية والديكور المنزلي.

فهذه الصيحة التي تعود إلى قرون عدة ماضية، ومنها طبعات ونقوش «زهرة الكرز» التي تتمتع بالنعومة والهدوء الرومانسي، فطالما زينت نقوش الورد الأقمشة والستائر والفناجين والمقاعد عبر التاريخ الكثير من المنازل والقصور التي تمتعت بهدوء صافٍ، وتماهٍ مطلق مع الطبيعة.

تفاصيل

وتشجع توجهات الموضة العالمية للديكور والتصميم الداخلي على تغيير الأجواء المنزلية لتعكس روح فصول السنة في كل موسم.

وإن كانت تغيرات بسيطة، لكنها بكل تأكيد تضفي الكثير من الألق على روح البيت، وعلى سبيل المثال يمكن اقتناء قطعٍ تحمل نقوش زهرة الكرز باعتبارها رمزاً عالمياً لدخول فصل الربيع، إلى جانب إضافة بعض التفاصيل مثل الزهور الاصطناعية والمنسوجات والألوان المتناسقة التي لا تؤثر في الأثاث ونمط الديكور الأصلي.

600

ليست زهرة «ساكورا» لليابانيين فقط، إلا أنها ارتبطت بإرثهم الثقافي والحضاري والتاريخي حتى باتت رمزاً للرقة والجمال والربيع. ويوجد أكثر من 600 نوع من أشجارها أشهرها «سوميوشينو» الذي يتميز ببتلاته الخمس ولونه الزهري الفاتح.

ويبلغ عمر أقدم شجرة «ساكورا» في اليابان 2000 عام، وتنبت في محافظة ياماناشي، وتختلف زهراتها باختلاف عدد بتلاتها.